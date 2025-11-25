El entrenador del Real Madrid cumple un año más de vida en uno de los momentos más importantes de su carrera

A sus estrenados 44 años, Xabi Alonso vive una etapa tranquila pero ambiciosa. Lejos del protagonismo mediático que acompañó sus años como jugador, ahora se mueve en un nuevo papel: el de entrenador del Real Madrid, el club que dejó atrás como futbolista y ahora ha vuelto como míster.

Fue el pasado mes de mayo cuando el club anunció oficialmente que Alonso dirigiría al primer equipo durante tres temporadas, desde el 1 de junio de este año hasta junio de 2028.

Su vida profesional

Desde su primer discurso como técnico blanco, el exfutbolista reconoció la responsabilidad, pero también la ilusión de trabajar con la plantilla del equipo y dejar un sello propio. "Estoy muy feliz de poder estar aquí, en la que siento que es mi casa. He podido estar unos años fuera, pero creo que el vínculo con el Real Madrid y el madridismo nunca ha dejado de existir, siempre ha estado ahí.

Pero antes de volver al Real Madrid, Alonso dirigió al Bayer Leverkusen, donde conquistó la Bundesliga, la Copa alemana y se ganó el respeto como técnico. Ahora, en su nuevo proyecto, ha traído a su equipo técnico de confianza: mantiene a su mano derecha, su preparador físico y otros colaboradores con los que ha trabajado en Alemania.

Respecto a su salario en el club blanco, los medios estiman que oscila en torno a los 7 y 9 millones de euros netos por temporada, una cantidad importante aunque algo inferior a la que percibía su predecesor, Carlo Ancelotti.

Su familia

En lo personal, el deportista sigue siendo una persona familiar y discreta. Su esposa, Nagore Aranburu, está a su lado desde hace más de 20 años, y fruto de su relación tienen tres hijos, Jon, Ane y Emma. De ellos apenas se conocen detalles.

Su mujer prefiere mantenerse alejada de los focos y los medios de comunicación. Se conoce que estudió Gestión de Empresas y Actividades Turísticas en la Universidad de Deusto y que ahora es modelo y creadora de contenido, según se observa en sus redes sociales.

Pese a la discreción que la caracteriza, en alguna ocasión ha decidido romper ese hermetismo para mostrar su apoyo a Xabi, como por su 44º cumpleaños, por el que le ha dedicado una misiva en su perfil de Instagram.

"Zorionak. He tenido que tirar de archivo, porque a la hora en que te hemos cantado y has soplado las velas no hay filtro que valga. Felicidades al hombre más guapo, bueno e íntegro del mundo. Te admiro infinito por todo lo que has conseguido en estos 44 años… pero, sobre todo, por como eres. Te queremos infinito", se lee en el post.

Problemas con Hacienda

Alonso no ha protagonizado grandes escándalos personales ni saltos mediáticos en su vida privada. Ha mantenido un perfil sosegado y alejado del ruido, aunque ha habido una problemática que ha llamado especialmente la atención: su pulso con Hacienda.

En los últimos años ha vivido una disputa fiscal con la Agencia Tributaria española que ha vuelto a resolverse a su favor. En mayo de 2025, la Audiencia Nacional dictaminó que no tiene que pagar los casi 300.000 euros que le reclamaba Hacienda por unos pagos que hizo el Real Madrid a la sociedad de su representante en 2012.

Según el fallo, la Administración interpretó esos pagos como rendimientos del trabajo personal -es decir, salario encubierto-, pero el tribunal lo entendió como una interpretación excesiva. Se trata de una batalla legal que Alonso ha venido librando con el fisco y que este año se ha saldado con una victoria para el entrenador.