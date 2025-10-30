Ana Carrillo 30 OCT 2025 - 09:02h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' no ha podido invertir el dinero que ganó en 'Supervivientes' en su sueño

Borja González se convirtió en el ganador de 'Supervivientes 2025' tras medirse en la final contra Álvaro Escassi, uno de sus grandes amigos de la edición junto a Álex Adrover. El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ganó el apoyo del público y también el premio de 200.000 euros.

El valenciano aseguró en su final que el premio lo había ganado junto a su novia, Ana López, porque ella se había quedado con el hijo que tienen en común, Luca, de tan solo un añito. Sus palabras emocionaron mucho a todo el mundo, que se preguntaba: ¿qué harán con el premio?

Lo tenían claro: comprarse una casa porque ahora viven de alquiler en un pueblo a las afueras de Valencia que fue duramente afectado por la DANA que azotó esta región hace justo un año; de hecho, dedicó su salto del helicóptero a los afectados y a su tierra. En la final, entró al plató con la bandera de su tierra anudada al cuello.

Pese a que ganó una gran suma de dinero, no ha podido cumplir su sueño, tal y como explicó en una entrevista concedida a Telecinco hace tan solo unas semanas, en el FesTVal de Vitoria al que acudió a presentar la segunda edición de 'Supervivientes All Stars', que hoy llega a su fin y que proclamará a un ganador entre los cuatro finalistas: Tony Spina, Miri Pérez-Cabrero, Jessica Bueno y Rubén Torres, que consiguió la última plaza en la final tras ganar a Adara Molinero en el duelo de nominados de la semifinal.

El amigo de David Vaquero explicó que no había podido comprar la casa porque estaban todas las viviendas "por las nubes" y que no habían encontrado la oportunidad de compra, pese a que pasaban horas y horas por las noches visitando portales inmobiliarios para encontrar el hogar de sus sueños.

Es por eso que siguen residiendo en el mismo piso. Su vida sigue siendo muy parecida a la que tenía antes de participar en 'Supervivientes 2025', aunque ahora cuenta con una mayor cifra de dinero en el banco y dos nuevos amigos: Álvaro Escassi y Álex Adrover, con los que quedó este verano en Palma de Mallorca, la tierra del marido de Patry Montero.