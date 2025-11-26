Ana Carrillo 26 NOV 2025 - 20:58h.

Gilbert, novio de Claudia Chacón en el programa presentado por Sandra Barneda, ha contado qué carrera universitaria estudia

Gilbert ha saltado a la fama gracias a su participación en 'La isla de las tentaciones 9', donde está poniendo a prueba su relación con Claudia Chacón, su pareja desde hace un año y medio, a la que conoció estudiando segundo de Bachillerato. Tras completar su formación en el instituto, ella optó por estudiar Derecho y él se hizo militar, pero ahora ha revelado en sus stories que también estudia una carrera universitaria.

En Instagram, los protagonistas de 'La isla de las tentaciones' no pueden hablar de lo que va a ocurrir en el programa ni contar cuál es su situación sentimental, pero sí que pueden resolver otras dudas de sus seguidores, que quieren saber cómo son, a qué se dedican, qué edad tienen... Todo tipo de preguntas para conocerlos mejor tras haber descubierto cómo es su relación de pareja en televisión.

A ese tipo de preguntas sí que pueden responder los participantes del programa presentado por Sandra Barneda y así ha sido como Gilbert le ha contado a sus seguidores que está estudiando en la universidad. "Estoy estudiando magisterio", ha revelado el joven de Palma de Mallorca, que tiene 24 años. En la ronda de preguntas también le ha contado a sus nuevos seguidores - ya tiene 24.000 en Instagram - que mide 1,76.

Dentro del programa también ha dado otro dato importante sobre su vida y es que dejó de hablarle a su madre porque no aceptaba a Claudia. En su hoguera de confrontación, descubrió que su madre no le guarda rencor y que está dispuesta a recuperar su vínculo porque le envió un mensaje para que se lo pusieran en la tablet en el que le dice que sabe que lo ha pasado mal en el programa por la traición de Claudia con Gerard y que le está esperando en Mallorca para arroparle, así como toda su familia.