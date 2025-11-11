Ana Carrillo 11 NOV 2025 - 19:48h.

Darío Linero, el novio de Almudena Porras en el programa presentado por Sandra Barneda, ha revelado cuál es su trabajo

Darío Linero y Almudena Porras participan en 'La isla de las tentaciones 9' porque llevan 11 años juntos y quieren que ella supere "el apego" que tiene hacia él, sus celos y sus inseguridades y que él tenga "miedo a perderla" y sea más detallista. En su vídeo de presentación contaron que tienen 25 y 26 años, respectivamente, que se conocieron cuando tenían 14 y 15 en el cumpleaños del hermano de él, convirtiéndose en el primer amor el uno del otro, y que viven en Málaga, pero no revelaron en qué trabajan.

Ante las preguntas sobre este tema que ha recibido en Instagram, el amigo de Gilbert, Rodri, Lorenzo y Juanpi ha aclarado en qué trabaja fuera de la televisión, una información que no había compartido en los primeros días de emisión del reality, en los que ha mostrado que ha estado de vacaciones junto a sus compañeros en una villa en Madrid, en la que han pasado unos días juntos y han disfrutado de los primeros programas del formato con el que se han hecho conocidos.

"Llevo nueve años dedicándome a los neumáticos", ha escrito el malagueño junto a un vídeo en el que se le ve quitando una rueda a un camión. Con ese story ha revelado que comenzó a trabajar en ese puesto cuando tenía 16 años, tan solo dos años después de conocer e iniciar su relación con Almudena Porras, que no ha revelado a qué se dedica pero que ha mostrado en sus redes que ha hecho sus pinitos como modelo y ha participado en un certamen de belleza representando a Soria.

A Darío también le han preguntado cuánto mide y ha aclarado que 1,82; pero sobre lo que no ha querido mojarse es sobre si tiene un compañero favorito en 'La isla de las tentaciones 9', asegurando que todos fueron un gran apoyo para él y que le gustó mucho compartir la experiencia con todos ellos.

Sí que ha revelado que tiene dos hermanos, un chico y una chica. "Son mi vida", ha escrito en una foto en la que posa junto a ellos. Su hermano forma parte de su historia de amor con Almudena porque se conocieron en su cumpleaños hace ya 11 años.