Ana Carrillo 25 NOV 2025 - 19:27h.

Sandra Barrios ha enseñado el tatuaje que lleva en la oreja y que ha sorprendido a sus seguidores

Juanpi muestra la reacción de su madre al verse en televisión enfrentada a Sandra en 'La isla de las tentaciones 9'

Sandra Barrios se ha convertido en una de las protagonistas de 'La isla de las tentaciones 9' por su forma de reaccionar a las imágenes de su novio, Juanpi Vega, en cada hoguera, por sus besos con Andrea, su tentador favorito, y por haberse encontrado en la hoguera con su suegra. Su popularidad se traduce en un incremento en sus seguidores en Instagram, que se han dado cuenta que tiene un tatuaje en la hoguera.

Por el momento, la gaditana está enfocando su contenido en la mencionada red social en maquillaje y comentarios sobre el programa el que ha saltado a la fama, pero como no puede hacer spoilers sobre lo ocurrido en el programa ni revelar si se marchó con su novio, soltera o con un nuevo amor, se centra más en mostrarle a sus seguidores - que ya son casi 100.000 en Instagram - sus trucos a la hora de maquillarse.

En los vídeos suele retirarse de la cara su media melena y así es como sus seguidores han detectado que lleva un tatuaje en la oreja, ya que normalmente, en Villa Playa y en las hogueras opta por lucir el pelo suelto, por lo que no habían tenido oportunidad de darse cuenta de que tiene tatuada una rosa en la oreja; una flor muy parecida a la que lleva Laura Matamoros.

La principal diferencia es que a la hermana de Diego y Anita Matamoros ya no le gusta nada su tatuaje e intenta ocultarlo con el pelo, mientras que a la amiga de Claudia Chacón y Almudena Porras le encanta el suyo. "Lo amo", ha comentado la andaluza en una foto en la que posa con el pelo retirado de la cara para que se vea bien su tatuaje, que ha "despertado la curiosidad" de sus nuevos seguidores.