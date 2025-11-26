Ana Carrillo 26 NOV 2025 - 17:41h.

Claudia Chacón se ha sincerado en Instagram antes de que se conozca su decisión en la hoguera de confrontación

En el programa 11 de 'La isla de las tentaciones 9' se incluye la hoguera de confrontación entre Claudia Chacón y Gilbert, aunque la respuesta a la gran pregunta que siempre hace Sandra Barneda al final de estas hogueras se verá en el programa 12. "Claudia, ¿cómo quieres abandonar la hoguera: con Gilbert, sola, con un nuevo amor o, una vez aclaradas todas las dudas, prefieres volver a la villa y continuar con la experiencia?", fueron las últimas palabras del programa.

En el programa 12 conoceremos la respuesta tanto de Claudia como de Gilbert, que en su hoguera se cruzaron muchos reproches: ella le dijo a él que sentía que a su relación le faltaba pasión, que creía que él no expresaba nunca sus sentimientos y que tenía la sensación de que todo le daba igual, mientras que él le confesó que no entendía cómo pretendía que actuase y le dijo que creía que estaba "ciego" y que no había sabido ver en su año y medio de relación cómo es ella realmente.

Antes de que se emita el programa y se conozca su decisión, la compañera de Almudena Porras y Sandra Barrios ha hecho una confesión en sus stories de Instagram: ha revelado que la hoguera fue "fuerte" para ella y que revivirlo al verlo en televisión también lo es, pero que va a intentar "afrontarlo con la mejor actitud".

"Aun con todo lo malo, espero que haya personitas que lleguen a entenderme", ha añadido la estudiante de Derecho, que en la hoguera repitió en muchas ocasiones que no quiso actuar en ningún momento "para quedar bien delante de España", sino siendo honesta con lo que sentía y le apetecía en cada momento, y también repitió varias veces que considera que Gilbert hizo todo lo contrario y que no mantuvo relaciones sexuales con Noelia, su tentadora favorita, para no ser criticado por los espectadores y no por no hacerle daño a ella.