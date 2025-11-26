Rocío Molina 26 NOV 2025 - 12:11h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha visitado su peluquería de confianza y se ha hecho un look inesperado: la reacción de Mario Casas

Melyssa Pinto comparte la primera foto de Mario Casas: "Me doy cuenta de lo maravillosa que es la vida"

Compartir







Melyssa Pinto ha sorprendido y arriesgado con el cambio inesperado de look que se ha hecho. La exconcursante de 'Supervivientes' se ha dejado llevar y ha dado más pasos de los que llevaba en mente a la hora de refrescar su imagen y ahora luce otro color en su pelo. El resultado, un look que no ha pasado desapercibido y que ha generado debate en sus redes y al que el propio Mario Casas ha reaccionado.

El final del año es buen momento para un nuevo comienzo. Así lo ha debido pensar Melyssa Pinto antes de acudir a su centro de confianza. Nada más salir de esta, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha reconocido que el cambio que se ha hecho se le ha ido de las manos.

Saliendo en cámara con una capucha con la que ha ocultado de primeras su nuevo look, la influencer ha generado todavía más expectación al escribir en su perfil oficial de Instagram estas palabras: "¿Qué he hecho?". A continuación ha explicado que tenía la idea de ponerse un poquito más claro el pelo, pero la realidad es que ha salido de la peluquería con un inesperado tono rubio, con el que se ve más iluminado su rostro.

Pasar al rubio ha sido una sorpresa total para ella (respecto a lo que iba buscando) y ha reconocido al quitarse la capucha y mostrar su nueva melena que se ve "muy rara". Y no solo ella es la que lo piensa. "Rubia y cada vez con el pelo más largo", ha dicho mostrando su nueva imagen sin censura. El drástico cambio de look de Melyssa Pinto ha levantado no pocos comentarios y algunos bastante críticos. "No te queda mal, pero me gusta más como te queda más oscuro", "tu color es precioso, vuelve al castaño", "me gustabas más antes" o "tu color ideal es más oscuro", son algunas de las opiniones que le han dejado por escrito.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

La reacción de Mario Casas al nuevo look de Melyssa Pinto

Estando sobre la mesa el debate sobre si el nuevo color rubio que luce la exconcursante de 'Supervivientes' le resulta más o menos favorecedor, o incluso si el cambio de tono de su melena acabará marcando una nueva tendencia, Melyssa Pinto ha contado con la opinión de una de las personas que ahora mismo más le importa: la reacción de Mario Casas. El actor ganador del Goya ha dejado claro con un 'Me Gusta' que le parece que su chica está guapísima aunque sigue sin dar el paso definitivo de exponerse más con un comentario.