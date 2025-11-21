Rocío Molina 21 NOV 2025 - 11:29h.

El actor de 'A tres metros sobre el cielo' ha hecho una confesión sobre unos hipotéticos planes que dejarían fuera a Melyssa Pinto

Mario Casas habla de sus planes de boda y de tener hijos con Melyssa Pinto

Mario Casas ha hecho una reveladora confesión al no descartar que volvería a vivir en casa de sus padres. El actor de 'A tres metros sobre el cielo' se ha sincerado en 'El podcast de final de mes' y ha hablado de un cambio en su vida que no le importaría hacer, aunque este dejase fuera a Melyssa Pinto. El ganador del Goya y la exconcursante de 'Supervivientes' llevan cinco meses siendo foco de los medios tras ser pillados juntos y aunque se muestran esquivos con poner nombre a su relación, esta cada vez es más evidente.

El intérprete de 39 años y la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones', de 34 años, están viviendo de manera muy discreta su romance, pero cada vez es más habitual ver guiños, detalles y hasta fotos que ambos publican en las que dejan de forma sutil que están felices y de viaje juntos. De ahí que en este momento en el que se encuentran, las palabras de Mario Casas hayan pillado a todos por sorpresa.

A través de su testimonio y de un dato que se desconocía, el actor gallego se ha acercado a una realidad que sufren actualmente los jóvenes. Este ha desvelado que permaneció viviendo con sus padres hasta los 33 años para ahorrar dinero y que no le importaría volver a dar ese paso al tener una relación magnífica con su familia y comprobar todos los beneficios que eso tiene.

"Se vive muy bien en casa de tus padres y además se ahorra mucho más. Yo seguiría viviendo con ellos todavía", ha declarado a este medio acerca del fenómeno dada desconocido de la vuelta al nido. Deshacer el camino andado para él es una opción perfecta, aunque entiende que con cerca de 40 años no es lo natural.

"Se vería raro, ¿sabes? 'Mario Casas sigue viviendo con sus padres a los 40 años... ¿Qué le pasa?'. Te obligan un poco a irte de casa", destaca, aunque está muy orgulloso de haber permanecido en el hogar familiar hasta los 33 años. Lo suyo además de mostrar un vínculo familiar de lo más estrecho responde también a una cuestión económica que sus padres le fomentaron, tal como ahora ha contado.

Sin ser un paso que vaya a dar, pero que no le importaría en absoluto como ha dejado claro, el novio de Melyssa Pinto ha puntualizado que en su casa y su familia les inculcaron a todos a pensar en el futuro y tener un colchón económico. Algo que ha podido conseguir trabajando y viviendo con sus padres para fomentar el ahorro.