La exconcursante de 'Supervivientes' publica la primera foto de Mario Casas tras cinco meses juntos

Melyssa Pinto cumple su sueño profesional y recibe el apoyo de Mario Casas

Cinco meses después de que les pillaran paseando su amor por Madrid, Melyssa Pinto ha compartido la primera foto de Mario Casas en su perfil de Instagram. Aunque hace algún tiempo que ya no se esconden y han decidido rendirse a lo evidente, la pareja tampoco termina de dar el paso definitivo... hasta ahora. La influencer, y exconcursante de 'Supervivientes', ha decidido oficializar su noviazgo con esta primera fotografía en sus redes.

Era principios del mes de junio cuando las revistas del corazón apuntaban a la it-girl y al actor como posible pareja de la temporada al publicarse sus primeras fotos juntos. Y así era. Este verano, la catalana (34 años) y el gallego (39 años) disfrutaban de su romance, pero lo hacían de manera discreta. Aunque parecía no haber dudas de que estaban juntos -compartían las mismas imágenes desde los mismos lugares- ninguno terminaba de confirmar la compañía del otro.

Hasta que las pistas que iban dejando caer empezaron a hablar por sí solas. El viaje a El Salvador fue clave para atar todos los cabos que faltaban (en ese momento, la creadora de compartido se animó a compartir un pequeño clip en el que se intuía el brazo del protagonista de Tres metros sobre el cielo). Después llegaron las fotos del ganador de un Goya con el perrito de Melyssa.

Ya por último, sus declaraciones en eventos de prensa y photocall, donde ambos confirman que están "felices" y en un muy buen momento a nivel personal y sentimental. Pero, después de lo mucho que se lo han implorado su seguidores, la que fuera tronista de 'MyHyV' y concursante de 'Supervivientes' se ha animado a dar el paso definitivo: compartir la primera foto de Mario Casas en su perfil de Instagram.

Lo ha hecho a través de una publicación en la que muestra lo que parece que ha sido una romántica escapada de fin de semana a Barcelona. Entre las instantáneas, en las que la vemos en diferentes poses mientras disfruta del atardecer, con vistas al mar, la influencer ha 'colado' una significativa imagen en blanco y negro: Mario Casas sosteniendo en brazos a Romeo, su mascota, que se acurruca en su pecho bien a gusto.

"Es esa sensación, como cuando observas cómo la luz prende el cielo de colores que tus ojos observan con tanta admiración. Ahí me doy cuenta de lo maravillosa que es la vida. Recoger la última pizca de calor del día, cargarte de energía, disfrutar pequeños instantes que te hacen sentir viva", escribe Melyssa Pinto en esta publicación, que incluye la primera foto de Mario Casas, en la que parafrasea una escena de Pearl Harbor, su película favorita.