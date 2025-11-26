Lorena Romera 26 NOV 2025 - 11:10h.

El ganador de 'Supervivientes' se pone en manos de profesionales por el bien de su salud mental

Omar Sánchez ha tomado una importante decisión por su salud mental. El que fuera concursante de 'Supervivientes' y marido de Anabel Pantoja se ha visto obligado a ponerse en manos de profesionales tras el último cambio de su vida, que ha supuesto para él un batacazo a todos los niveles. Ahora que se encontraba mejor y que había conseguido reconducir su vida, la ruptura con su novia le ha dejado completamente roto. Tanto, que está buscando ayuda psicológica.

Después de unos días en el que ha estado completamente ausente de las redes sociales, coincidiendo con su ruptura sentimental con Guacimara después de tres meses de noviazgo (habían ampliado su familia apenas unos días atrás), el windsurfista ha reaparecido para comunicar el paso que va a dar, que espera que suponga un antes y un después para él. Una decisión que no ha pillado de nuevas a buena parte de sus seguidores, que ya preveían este movimiento.

Y es que eran muchos los que veían que Omar Sánchez por fin volvía a sonreír. Por eso, los que siguen con mayor fervor su contenido, ya presagiaban a esta posible recaída tras conocer la noticia de su separación. "¿Vas a ir a terapia?", le ha preguntado un usuario. Una pregunta que ha provocado que el fuera marido de Anabel Pantoja se sincere sobre la delicada situación anímica que atraviesa.

Según ha explicado, necesita "gestionar ciertas emociones y sentimientos" que de manera independiente se ve incapaz. Ahora mismo, necesita ponerse en manos de "profesionales" que puedan identificar "posibles traumas de infancia" que le ayuden en este camino, aportándole luz "tanto en el ámbito personal, laboral, de familia...". Omar Sánchez quiere visibilizar este proceso. "No me escondo. Al final, uno intenta hacerlo solo, pero no llega. Es complicado y es difícil. Los profesionales están para ayudarte, guiarte y ser mejor persona", reflexiona.

Sobre cómo se encuentra, el exconcursante de 'Supervivientes' reconoce que "ahí va" y que, pese a no encontrarse en su mejor momento, está "trabajando bastante" y que se siente "afortunado". "Hay que recuperarse y sanar, poquito a poco. Sigo subiendo cosas a las redes, yendo a la escuela... Yo soy profesional, voy a trabajar, hago mis cosas como tienen que ser, y adelante. Es verdad que he estado un poquito ausente, pero volveré", le ha prometido Omar Sánchez a sus seguidores, que ha sido los primeros con los que ha compartido esta importante decisión que ha tomado en pos de su salud mental.