31 OCT 2025 - 11:41h.

El exconcursante de 'Supervivientes' y su nueva novia anuncian que amplían la familia dos meses de oficializar su relación

Omar Sánchez emite un comunicado tras escribir a Anabel Pantoja: "Pido perdón"

Omar Sánchez y su novia han comunicado una feliz noticia. El que fuera concursante de 'Supervivientes' ha dejado en auténtico shock a sus seguidores con la sorpresa que tenía guardada. En un vídeo que ha publicado a través de su perfil de Instagram, el que fuera marido de Anabel Pantoja ha anunciado que amplía la familia junto a Guacimara, su actual pareja.

Tan solo dos meses después de hacer oficial su relación con esta deportista canaria, el windsurfista ha celebrado el hecho de estar dando juntos este paso tan importante. Y es que la pareja ha querido afianzar su historia de amor de la forma más bonita posible: ampliando la familia. Una noticia que ha pillado completamente desprevenidos a sus seguidores, para los que este noviazgo está yendo a un ritmo frenético.

Pero es que 'el negro' (como se le conoce por el mote que le tenía puesto la sobrina de Isabel Pantoja) está muy enamorado. Y ella también. "Gracias a la vida por tanto amor y por alguien que comparte conmigo cada ola, cada risa y cada beso", escribía hace unos días el que fuera concursante de 'Supervivientes', que está en una nube desde que se embarcó en esta relación.

Especialmente, porque su historial amoroso tiene varias decepciones que le han terminado marcando, inevitablemente. Primero fue su ruptura con Anabel Pantoja, de la que se separó cuatro meses después de darse el 'sí, quiero', tras cuatro años de relación. Y, después, el batacazo que se llevó con el final de su relación con Marina Ruiz, con la que terminó tirándose los trastos a la cabeza.

Pero ahora la vida le sonríe por fin, tal y como él mismo reconoce. Y es que Omar Sánchez siente que Guacimara ha llegado para salvarle. De ahí que ya se refiera a ella como su "persona favorita", con la que ahora ha decidido ampliar la familia. "Bienvenida, Tirma", celebran juntos, muy ilusionados, al presentar ante sus seguidores a su nueva mascota, que llega para hacer compañía a Messi, el pomerania que ya tenían.

"¿Qué les parece?", pregunta el exconcursante de 'Supervivientes' tras anunciar la noticia. "Es preciosa", comenta su novia. Como era de esperar, los mensajes de cariño y de enhorabuena no han tardado en llegar y ya se cuentan por cientos de ellos. "Qué bonita familia", "se te ve muy feliz con tu chica", "el amor lo mueve y lo arregla todo", "me alegro mucho por ti", le comentan sus seguidores.