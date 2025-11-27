Este jueves se estrenan los cuatro primeros capítulos de la última serie de 'Stranger Things' en medio de uno dos momentos más duros para el actor

Millie Bobby Brown denunció a David Harbour, actor de 'Stranger Things', por acoso e intimidación: los detalles

Por fin ha llegado el estreno de la última temporada de 'Stranger Things' tras tres años de espera por parte de sus fans.

La quinta y última entrega de la popular serie cuenta con un total de ocho episodios, aunque Netflix los ha dividido en tres partes: los cuatro primeros capítulos se emiten este jueves 27 de noviembre dentro del Volumen 1, otros tres en el Volumen 2 y por último el capítulo final, que llegará el 1 de enero de 2026.

Pero su lanzamiento coincide con uno de los dramas mediáticos más comentados de 2025 dentro del fandom: la separación de Lily Allen y David Harbour, actor que interpreta a Jim Hopper.

Lo que comenzó como un idilio entre cantante británica y actor de Hollywood se ha convertido en un convulso matrimonio que ha protagonizado una tensa ruptura marcada por infidelidades, denuncias, un disco y muchas polémicas.

Su matrimonio

Allen y Harbour se conocieron en 2019, cuando coincidieron en una app para famosos. Tres años después, en 2022, contrajeron matrimonio en Las Vegas. Al principio todo parecía encajar: ambos vivían juntos en Nueva York, compartían vida y proyectos, y -en apariencia- parecían llevar una relación sólida. Sin embargo, los problemas no tardaron en llegar a sus vidas.

Según han publicado los medios estadounidenses, todo comenzó después de que la artista aceptara un trabajo en Londres, manteniendo su relación a distancia. Además, Harbour habría sugerido que pudieran salir con terceras personas, una propuesta que Allen aceptó bajo ciertas condiciones: encuentros con desconocidos, sin implicación emocional, y nunca en el hogar que tenían en común.

Diarios como 'Page Six' han informado que la compositora descubrió que su marido había reactivado su perfil en la app donde se conocieron -precisamente la razón de su desconfianza- y que continuaba contactando con otras personas. La confirmación pública de su divorcio llegó el pasado mes de febrero.

Infidelidades, divorcio y el álbum

Poco después, Allen aprovechó su voz para transformar su dolor en música, afirmando que ha sufrido ataques de pánico, dificultades para concentrarse y una ruptura emocional que la llevó a apartarse temporalmente del mundo del espectáculo.

Fue el pasado mes de octubre cuando la presentadora lanzó su primer álbum en siete años: 'West End Girl'. Temas como 'Madeline' o 'Pussy Palace' se han convertido en detonantes de polémica. En ellos, Allen relata cómo descubrió pruebas de la infidelidad de Harbour: mensajes, relaciones prohibidas según el acuerdo, e incluso una supuesta obsesión del actor por el sexo.

En 'Pussy Palace', la letra describe la situación: "Juguetes sexuales, tapones anales, lubricante … cientos de preservativos", cuestionando si Harbour podría ser un "adicto al sexo".

"Teníamos un acuerdo, sé discreto y no seas cantoso, tenía que ser pagando, tenía que ser con desconocidas", narra en 'Madeline'. La persona con la que el actor le habría sido infiel responde al nombre de Natalie Tippett, diseñadora de vestuario en una película que el intérprete rodó en 2021. Así lo ha manifestado la propia Tippett.

Aunque Allen ha asegurado que el álbum no pretende ser "una autobiografía al pie de la letra", sino una "autoficción", admite que muchas experiencias recogidas provienen de su vida real, de su matrimonio y su separación.

Otra controversia

En este sentido, el lanzamiento del disco coincidió con el regreso de Harbour a la pantalla, un contraste entre su vida profesional y personal que no ha dejado indiferente a nadie del mundo del entretenimiento.

También se ha producido después de que 'Daily Mail' publicara que Millie Bobby Brown, la actriz que interpreta a Once, habría denunciado a Harbour por acoso e intimidación antes del inicio del rodaje de esta quinta temporada.

De acuerdo a las informaciones del tabloide británico, Brown habría interpuesto una reclamación de acoso que incluía "páginas y páginas de acusaciones" en contra de Harbour, quien hace de Jim Hopper en la serie, padre adoptivo de Once.

Ninguno de ellos se ha pronunciado al respecto, aunque reaparecieron días después en la premiere de la serie aparentando normalidad.