Ana Carrillo 27 NOV 2025 - 21:13h.

La hija de Isabel Pantoja y el exconcursante de 'GH VIP' han enseñado una foto de su hijo a sus cinco meses

Isa Pantoja desvela a quién se parece su hijo en común con Asraf Beno

En su última entrevista en '¡De viernes!', Isa Pantoja se ha abierto en canal y ha explicado que no termina de fiarse de su hermano, Kiko Rivera, y de su intención de regresar a su vida, pues ella ahora es muy feliz junto a la familia que ha formado al lado de Asraf Beno y no quiere que su hermano vuelva a su vida para quizá salir de ella al mes de su reconciliación afectando así a la paz que ha logrado.

La hija pequeña de Isabel Pantoja definió su vida al lado de su marido como una vida muy feliz gracias a la familia que han formado junto a Albertito, el hijo de once años que ella tiene de su relación con Alberto Isla, y Cairo, el hijo que los exconcursantes de 'GH VIP' que tienen en común, que es el primero para el opositor a policía y que nació el pasado 22 de junio, por lo que acaba de cumplir cinco meses.

A sus felices papás les gusta ir actualizándole a sus miles de seguidores de Instagram cómo va creciendo el pequeño, por lo que es habitual que en cada cumples compartan en sus stories una foto de su bebé, en la que siempre ocultan su rostro, pues ya anunciaron antes de su nacimiento que su intención era tapar su carita como también hacen con Alberto Isla Junior, que ya es preadolescente.

"Lo rápido que crece mi Cairo", han escrito en la foto que han subido, en la que se ve al bebé en su cuna. Antes de que acabe el año, el pequeño cumplirá los seis meses de vida, seis meses en los que sus padres han asegurado que no han podido ser más felices, ya que han formado la familia con la que siempre soñaron en El Puerto de Santa María, localidad en la que llevan años asentados y en la que tienen en propiedad un bajo con jardín.

Antes del nacimiento de Cairo, tanto Isa Pi como Asraf Beno revelaron que su intención era tener una familia numerosa, aunque tras la llegada al mundo del pequeño no han vuelto a pronunciarse sobre esta idea, por lo que se desconoce si su deseo es tener otro hijo más que amplíe la familia que han formado desde que sus caminos se cruzaran en 'GH VIP', reality que les unió en 2018, hace ya siete años. Desde entonces, se han comprado una casa juntos, se han casado y han tenido a Cairo.