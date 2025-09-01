Rocío Molina Madrid, 01 SEP 2025 - 14:34h.

La pareja y exconcursantes de 'Supervivientes' han compartido con sus seguidores una nueva experiencia que han vivido junto a su hijo

Isa Pantoja, ante su inminente regreso a España tras la ruptura de Kiko Rivera: "Voy a echar de menos esta tranquilidad"

Compartir







Isa Pantoja y Asraf Beno se han emocionado al vivir otra 'primera vez' de su hijo Cairo. La hija de Isabel Pantoja no está viviendo un postparto fácil y ha contado las dificultades de cómo está siendo para ella la experiencia de esta segunda maternidad. Sin embargo, también celebra los momentos importantes y por eso la pareja y exconcursantes de 'Supervivientes' han compartido con sus seguidores algo único que han sentido y que es un nuevo logro de ellos y de su pequeño.

Para celebrar los dos primeros meses de vida de su hijo, Isa Pantoja y Asraf Beno se han atrevido a hacer un plan muy especial los tres (en esta ocasión no les ha acompañado Alberto Isla, el hijo mayor de la influencer). La pareja ponía rumbo a Marruecos y esperaban desconectar en este lugar con su niño. "Primer viajecito juntos". Una experiencia cargada de muchos momentos únicos, tal como han mostrado ahora.

No cabe duda que a sus padres se les cae la baba con su hijo Cairo y el ver sus nuevas aventuras con el bebé es lo que más desean ver ahora sus seguidores. Por eso, ha causado tanta emoción el haber superado juntos otra 'primera vez' con su pequeño: la experiencia de estar en el aeropuerto y de hacer un viaje en avión.

"Hola titos. Soy Cairo y hoy es mi primer viaje en avión", comenta emocionada Isa Pantoja hablando por la propia voz de su pequeño y junto a una tierna imagen de este con su marido Asraf Beno. La exconcursante de 'Supervivientes' ha captado a sus dos chicos en el aeropuerto, unos minutos antes de dirigirse a la puerta de embarque y coger un avión de regreso.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Tras esta imagen, la hermana de Kiko Rivera ha publicado otra instantánea en la que se les ve a los tres juntos en sus asientos del avión. Frente a todo pronóstico o al miedo de no llevar bien esta nueva 'primera vez' de Cairo se han encontrado con un viaje inmejorable por parte de su bebé.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Por lo que se puede ver en sus historias de Instagram y que ella ha dejado escrito es que Cairo se ha pasado el viaje durmiendo ajeno a las alturas y a que estaban rodeados de otros pasajeros. "Viaje superado. Ha estado dormidito", ha expresado la exconcursante de 'Supervivientes, haciendo un gesto triunfante con la mano, mientras aparece con su bebé en brazos.

Tal y como ambos han recalcado, este primer viaje ha sido para que Cairo conozca a su familia por parte de padre: "Rodeado de familia y mucho cariño". Isa, que no ha contado en ningún momento con el apoyo de su familia, se siente muy unida a la familia de Asraf y no ha dudado en mostrar esto y lo mucho que han disfrutado estos días en su escapada.