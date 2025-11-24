Lorena Romera 24 NOV 2025 - 16:04h.

La hija de Isabel Pantoja ha evitado a toda costa decir el nombre de Omar Montes durante su entrevista en '¡De Viernes!'

Omar Montes reacciona al nacimiento del hijo de Isa Pantoja y le hace una petición

Compartir







Isa Pantoja se ha sentado en el plató de '¡De Viernes!' para responder a su hermano, que busca ahora una reconciliación. La hija de Isabel Pantoja, exconcursante de 'Supervivientes', tocó, punto por punto, todos los frentes que el dj abrió: desde su complicada infancia y el episodio de la manguera, hasta los insultos racistas a su marido, Asraf Beno. Una entrevista en la que salió a la luz la curiosa forma en la que se refiere a Omar Montes, su exnovio.

PUEDE INTERESARTE Anabel Pantoja, emocionada con la sorpresa que le ha dado Isa Pantoja en el cumple de su hija

Ocurrió durante un vídeo en el que se exponían, precisamente, algunos de "los feos" públicos a los que ha hecho frente el papá de Cairo, el hijo que tienen en común (ella es madre de Alberto, de 11 años, fruto de su relación con Alberto Isla). Un compilado de momentos en el que veíamos a Isabel Pantoja reprocharle al modelo de Ceuta que "ni en sus sueños" se habría imaginado tener una suegra como ella.

"Yo estoy muy contento de tenerte como suegra (...) No, la verdad es que no lo he soñado", respondía el exconcursante de 'GH VIP' después de la insistencia de la cantante, que repetía varias veces el "ni en tus sueños". En ese mismo vídeo, le recordaban a Isa Pantoja lo muy cercana que se había vuelto su madre de Omar Montes, con quien participó en 'Supervivientes'.

PUEDE INTERESARTE Las lágrimas de Isa Pantoja al escuchar la versión de Kiko Rivera sobre su noche más terrorífica

El cantante fue su pareja durante el verano de 2018, pero rompían tres meses después, cuando ella conocía a Asraf Beno en 'GH VIP'. En ese momento, el de Pan Bendito no contaba con el beneplácito de su madre, asegura la influencer... Algo que cambió tras la ruptura.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"¡Qué vuelva con Omar, hombre!", dice Kiko Rivera exaltado en un photocall en el que está cogido por el hombro del cantante. "Lo he pasado mal... ¿Tú te crees que yo tengo que aguantar eso?", se pregunta Asraf Beno sobre este tipo de comentarios. Y ha sido al hacer referencia a este vídeo cuando se ha visto cómo se refiere Isa Pantoja a Omar Montes en la actualidad, siete años después de la ruptura.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Así llama Isa Pantoja a Omar Montes en público

"A mí madre no le gustan mis novios, le gustan cuando ya no están conmigo", ha puntualizado en '¡De Viernes!'. "Pasó con Alberto", asegura la influencer, refiriéndose a Alberto Isla, padre de su primogénito. "Y también con este chico... cantante", comenta Isa Pantoja, evitando decir a toda costa el nombre de Omar Montes (al menos, públicamente). Algo que se repite nuevamente cuando habla del polémico cumpleaños de su madre.

"¿La humillación que tuve que aguantar en mi casa cuando mi madre estuvo en 'Supervivientes' con el chico cantante? Yo ya estaba con Asraf. Después me lo trajeron al cumpleaños de mi madre... Cuando yo pensaba que ellos iban a ir al día siguiente. Eso fue una humillación para mi pareja, pero sobre todo para mí. No me sentí nada respetada. Aguanté allí por ella", ha expresado, dejando al descubierto esta intención por no pronunciar el nombre de su ex.

La petición de Omar Montes a la hija de Isabel Pantoja

Pero no ocurre del mismo modo cuando se trata del ganador de 'Supervivientes', que no tiene problema a la hora de hablar públicamente de Isa Pantoja. Es más, cuando nació Cairo, su hijo en común con Asraf Beno, se alegró por ella, y así se lo hizo saber: "Que le vaya muy bien, qué maravilla".

Después, sacando a relucir su sentido del humor, se animó a hacerle una inesperada petición: "Le tenía que haber puesto mi nombre al bebé, digo. Igual se lo ha puesto... ¿Qué nombre le ha puesto? Cairo... Ah, pues me gusta también. Es muy bonito, sí, sí".