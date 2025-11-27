La sonada ausencia en el día más emotivo para Terelu Campos por un motivo de salud

Rocío Molina 27 NOV 2025 - 13:53h.

La colaboradora de '¡De viernes!' ha lamentado no contar con uno de sus grandes apoyos en su última función de 'Santa Lola'

Terelu Campos anuncia que ha dejado el tratamiento contra el cáncer: "Es una sensación rara"

Compartir







Terelu Campos ha puesto fin a una etapa que inició hace siete meses. La colaboradora de '¡De viernes!' ha dado la última función de su obra 'Santa Lola', un día especialmente emotivo para ella por la reacción del público, aunque ha contado con una sonada ausencia por motivo de salud.

Desde que se subiera por primera vez al escenario en el teatro de Zorrilla de Valladolid en su debut teatral, mucho se ha hablado de todo lo que ha dado de sí la obra dirigida por César Lucendo y producida por el actor y director y por Lara Dibildos. De las quejas iniciales por su incursión en el teatro hasta los aplausos que ha cosechado al meterse en su papel en 'Santa Lola'. Un éxito que los suyos han seguido de cerca, aunque la última función haya contado con una importante ausencia.

En un día tan especial para Terelu Campos ha faltado su otra mitad, su hermana Carmen Borrego. Una cuestión que los periodistas congregados a las puertas le han preguntado a la televisiva y ella ha explicado el motivo relacionado con un tema de salud. "Es que está José Carlos con una lumbalgia y ella quería venir al último pase, pero cuando no te puedes mover, no te puedes mover", ha lamentado la televisiva sobre el imprevisto que ha hecho que ninguno de los dos pudiera estar en su última función.

Pese a este hueco tan grande que han dejado ambos en las butacas del teatro, la madre de Alejandra Rubio se ha sentido muy arropada y más emocionada que nunca ha pronunciado un discurso en el que ha recordado a los que la han ayudado tanto estos meses, al público que no la ha fallado y a dos personas imprescindibles para ella que, desgraciadamente, no la han podido ver sobre los escenarios.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Quiero aprovechar para darles las gracias a todos ustedes por estar esta noche aquí y a todas personas que a lo largo de estas funciones se han molestado en acudir al teatro", ha dicho emocionada y a continuación no ha podido contener las lágrimas al recordar a su madre María Teresa Campos y a su gran amigo Paco Valladares. "Siendo que hubieran disfrutado mucho", ha confesado del sueño que ha cumplido en este tiempo sin más pretensión que entretener.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Contenta por haber empezado y acabado este camino que "no ha sido fácil", Terelu Campos ha dejado claro que, por ahora, no va a repetir experiencia y que con 'Santa Lola', esto "se ha acabado". Pero su balance es muy positivo por lo bien rodeada que ha estado y lo que ha aprendido sobre los escenarios.