Miguel Salazar Madrid, 27 NOV 2025 - 17:15h.

El presentador de 'El tiempo justo' opina en directo sobre las duras palabras del rey emérito, que no se muestra arrepentido

La entrevista al rey Juan Carlos en Francia, en titulares: su relación con Franco, cómo ve al rey Felipe VI y qué espera de los españoles

El rey emérito no se muestra arrepentido por su pasado. Así lo ha hecho saber tras publicarse sus memorias en una entrevista única en la televisión francesa, donde habla de los temas centrales de su vida personal y profesional. Pese a que no se muestra frustrado por sus errores, Juan Carlos I sí que asegura que si volviese atrás "tendría más cuidado".

"Recuerdo una frase que me decía mi padre cuando era pequeñito. 'Incluso en el cuarto de baño te están mirando'. Cuando crecí comprendí lo que quería decirme", le transmite al periodista Stéphane Bern como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Este mismo informador le pregunta por los escándalos en los que se vio inmerso a partir del año 2008: las cuentas en Suiza, un caso de corrupción y la caza de elefantes. "¿Errores? Todos los hombres cometen errores. Estoy acostumbrado a escuchar de todo, cada persona puede pensar lo que quiera", afirma Juan Carlos I.

La opinión de Joaquín Prat sobre la entrevista del rey emérito

Tras estas duras declaraciones, hemos podido saber en directo qué piensa el periodista Joaquín Prat de la posición del emérito en vísperas de publicarse en España sus memorias, tituladas 'Reconciliación'. "Yo veo a un hombre mayor, cansado y solo que no tiene necesidad de entrar en los detalles sobre el asunto de los dineros que efectivamente es lo que más estupor ha causado", asegura sin rodeos el presentador del espacio de Telecinco.

Además, Prat cree que su posición como monarca podría haberse mantenido en caso de que no hubieran salpicado a la esfera pública sus diferentes escándalos. "Los líos de faldas del rey emérito podrían haber pasado sin pena ni gloria y el haber seguido en la jefatura del estado si no fuese por los temas de dinero", concluye.