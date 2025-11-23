El rey emérito Juan Carlos abandonó el almuerzo familiar celebrado en El Pardo a las 17:00 horas de la tarde

El rey Juan Carlos participa en un almuerzo privado en el Palacio de El Pardo por los 50 años de su proclamación

MadridEl rey emérito Juan Carlos abandonaba este sábado 22 de noviembre el Palacio de El Pardo sólo cuatro horas después de su llegada a la reunión familiar en la que se ha celebrado el 50 aniversario de la Monarquía.

Una 'excusa' que ha servido para que el rey emérito haya podido viajar a España y reunirse, en privado, con la Familia Real y una amplia lista de Borbones y allegados. Entre estos se encontraba la parte de la familia real griega, la familia real búlgara y otros parientes cercanos que han querido acompañarles en este día tan señalado.

Los invitados al encuentro íntimo

Haciendo un guiño a una de sus aficiones como es la tauromaquia, don Juan Carlos abandonaba el Palacio a las 17:00 horas de la tarde, dando por finiquitada su visita a España y más en concreto a la capital.

Han pasado tres años desde que participó en una reunión de este calibre y fue precisamente por la mayoría de la princesa de Asturias, y quien en su día será reina de España.

Han sido más de 60 los invitados reunidos en el palacio, entre ellos su núcleo duro y quien en su día mostró su cariño cuando anunció su marcha de España, sus sobrinas María Zurita y Simoneta Gómez-Acebo. No podían faltar, igual que no han faltado en varias de las ocasiones en las que don Juan Carlos ha viajado a Sanxenxo para participar en las regatas.

Sus sobrinas le consideran su tío favorito, independientemente de la figura histórica que representa, y hoy han estado con ambas personalidades en un almuerzo familiar, pero sobre todo, privado.

Juan Carlos pide 'apoyo' para su hijo Felipe VI

Juan Carlos I decidió finalmente asistir a la reunión familiar tras sopesar si lo hacía o no, después de que no fuera invitado a los actos institucionales de este viernes en el Palacio Real y en el Congreso de los Diputados en conmemoración de los 50 años de su proclamación como rey.

La razón por la que el monarca emérito no ha sido invitado a estos actos es porque renunció en su día a participar en actividades públicas institucionales. Desde hace más de cinco años vive en Abu Dabi, un "exilio" provocado por los escándalos personales y financieros, del que regresa puntualmente de forma privada.

Este pasado martes transmitió su agradecimiento a los que le apoyaron hace 50 años cuando fue proclamado rey y pidió el mismo apoyo para su hijo, Felipe VI, "en este difícil cometido", en un mensaje que fue leído en un acto celebrado en Madrid.

"Todos juntos unimos esfuerzos y renuncias para realizar esta difícil Transición y convertir a España en una democracia parlamentaria. Os pido el mismo apoyo para mi hijo, el rey Felipe, en este difícil cometido. Gracias y siempre estaré a vuestro servicio", recordó también en su mensaje.

La llegada de los nietos de los reyes eméritos

Los nietos del rey Juan Carlos no han faltado al almuerzo familiar organizado en el Palacio de El Pardo con el que se ha celebrado el 50 aniversario de la monarquía.

Una reunión en torno al rey emérito en la que se han juntado una larga lista de Borbones, así como otros miembros de la familia y otros allegados que han querido brindar con él en este día tan señalado.

Todos menos una. Porque de todos los jóvenes que se han reunido: los Urdangarin y los Marichalar, además de la princesa de Asturias y su hermana, la infanta Sofía, ha sido sonada la ausencia de la última en llegar a la familia real.

Sophia Khan, novia de Juan Urdangarin no ha estado en el evento. Su ausencia llamaba la atención en cuanto los jóvenes de la casa se agolpaban a las puertas del Palacio, minutos antes de acceder al interior del mismo.

Todos juntos y unidos. Miguel y Pablo con respectivas novias, Olympia Beracasa y Johanna Zott, y el resto incluido Juan.

Aunque todo apuntaba a que el hijo mayor de la infanta Cristina oficializaría su noviazgo en este día, el joven ha preferido su habitual discreción y no quitarle el protagonismo a don Juan Carlos apareciendo con su pareja por primera vez en una reunión familiar de este nivel.