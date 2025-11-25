Natalia Sette 25 NOV 2025 - 17:05h.

La exconcursante de 'Supervivientes' recuerda su historia de amor con Albert Barranco y habla sobre su paso por 'La isla de las tentaciones'

Albert Barranco habla de su reciente encuentro con Violeta Mangriñán y reacciona a sus palabras

Compartir







Si por algo se caracteriza Violeta Mangriñán es por contestar a todas las preguntas de los periodistas. Esta vez ha sido Alba Carrizo, colaboradora de ‘En todas las salsas’, quién se ha encargado de hacerle las preguntas más salseantes a la exconcursante de ‘Supervivientes’. Sincera como siempre, Violeta opina del paso de Albert Barranco en ‘La isla de las tentaciones’ y recuerda su historia de amor con él. ¡Descúbrelo en Mediaset Infinity!

Violeta Mangriñan saltó a la fama cuando entró como pretendienta de Albert Barranco en ‘Mujeres y hombres y viceversa’. Sin embargo, aunque la conexión entre ambos fue brutal, Violeta terminó aceptando el trono y dejó de conquistarle. “Me dieron el sobre rojo y tuve que elegirlo”, recuerda entre risas. Aún así, admite que en su momento llegó a atraerle mucho físicamente.

PUEDE INTERESARTE Violeta Mangriñán aclara si se ha sometido a una nueva intervención estética en el rostro tras desatar sospechas por su aspecto

“A mí en su época me atraía mucho”, asegura la influencer. De hecho, el principal motivo por el que entró a ‘Mujeres y hombres y viceversa’ fue porque Albert Barranco le pareció guapísimo a través de la pantalla de la televisión. Una vez entró le gustó su personalidad y se quedó durante meses intentando conquistarlo. Ahora, Albert ha decidido ir como tentador a ‘La isla de las tentaciones’ para intentar encontrar el amor de nuevo.

Programa completo: Violeta Mangriñan desvela si piensa que Albert Barranco hará caer en la tentación a Helena

PUEDE INTERESARTE Violeta Mangriñán aclara el motivo por el que ha acumulado 10.000 euros en multas

Después de recordar su historia con él, Violeta desvela si está siguiendo el paso de Barranco por ‘La isla de las tentaciones’ y si considera que Helena puede caer con él en la tentación. “Tiene mucha planta, es un guapetón”, asegura Violeta, que considera que por su físico podría atraerle a cualquier mujer. “Es muy salamero, muy conquistador”, reconoce. Ya lo era cuando fue tronista en ‘Myhyv’ y lo sigue siendo ahora, ocho años más tarde.

En este programa de ‘En todas las salsas’ se comentan todas las declaraciones que han hecho los influencer del momento en su última alfombra roja. Además de comentar el paso de Albert Barranco por ‘La isla de las tentaciones’, Violeta habla de cómo lleva la distancia con Fabio y desvela cómo le sentó que Omar Montes no la escogiera como madrina de su hija ¡No te pierdas nada dándole play al programa completo!