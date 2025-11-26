Natalia Sette 26 NOV 2025 - 13:02h.

La exconcursante de 'Supervivientes' desvela cómo se encuentra tras la partida de Fabio Collorichio

Violeta Mangriñán aclara el motivo por el que ha acumulado 10.000 euros en multas

Hace ya algunas semanas que Fabio Collorichio anunció a través de sus redes sociales que se iba un mes entero a Argentina porque tenía que atender unos negocios allí . Mucho se ha debatido sobre la actitud que ha tenido Violeta Mangriñan sobre su partida. Queriendo disipar cualquier tipo de rumor, la influencer se ha sincerado sobre cómo está llevando estar separada de Fabio en su última alfombra roja.

En este programa de ‘En todas las salsas’, los colaboradores han comentado todas las declaraciones que han dado los influencers del momento en su última alfombra roja. Una de las que se ha mostrado más abiertas con la prensa ha sido Violeta, que tras contestar qué opina del paso de Albert Barranco por ‘La isla de las tentaciones’ , se ha sincerado sobre su separación con Fabio. “Ya van tres semanas, en nada un mes”, comienza diciendo.

Honesta como siempre, la exconcursante de ‘Supervivientes’ explica cómo se tomó al principio la noticia de la partida de Fabio. “Un mes sola con las niñas en una época de muchos eventos”, dice recordando lo primero que pensó. Violeta reconoce que al principio fue muy agobiante imaginar estar tantos tiempo separados. “Un mes se me hacía bola”, afirma. Sin embargo, lo que ha sentido realmente estando separada de Fabio ha sido muy distinto.

Programa completo: Violeta Mangriñan desvela qué opina ahora de su relación a distancia con Fabio Collorichio

Aunque los primeros días dio por hecho que estar separada del padre de sus hijas le iba a sentar fatal, la realidad ha sido diferente. “Pensaba que lo iba a pasar mal”, reconoce Violeta. La realidad es que entre la gran cantidad de trabajo que ha tenido y las visitas de sus familiares, la ausencia de Fabio no se le ha hecho bola. La influencer ha pasado de “no sabía cómo sobrevivir” a “no se ha acabado el mundo”.

Además de sincerarse sobre su separación con Fabio, la exconcursante de 'Supervivientes' comenta el paso de Albert Barranco por 'La isla de las tentaciones' y desvela cómo le sentó que Omar Montes no la escogiera como madrina de su hija