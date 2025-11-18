Natalia Sette 18 NOV 2025 - 19:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se sincera sobre si se ha retocado la cara tras los rumores en redes sociales

Violeta Mangriñán aclara el motivo por el que ha acumulado 10.000 euros en multas

Esta semana Violeta Mangriñan vuelve a ser tema de debate en el plató de ‘En todas las salsas’. Los internautas han empezado a sospechar que se ha sometido a una nueva intervención estética en el rostro, pues han notado que su aspecto ha cambiado. Los retoques de la exconcursante de ‘Supervivientes’ han estado siempre en el punto de mira. No es la primera vez que Violeta se sincera sobre esto , y ahora, habla con Pedro Jota y aclara si las sospechas son ciertas.

Es evidente que el aspecto de Violeta Mangriñan ha cambiado mucho desde que participó en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. A lo largo de los años, la influencer se ha ido haciendo retoques que siempre ha contado públicamente. Desde sus marcas en la cara , hasta su problema con el acné, todo lo ha mostrado abiertamente en sus redes sociales. Sin embargo, sus seguidores se preguntan si la influencer se ha hecho un aumento de labios en secreto.

“Se ha planteado el tema de si se ha puesto labios”, comienza explicando Vai Between my clothes. Muchas personas que la siguen han analizado sus fotos y consideran que ahora mismo tiene más labios que hace unos días. “Cuando se inyectan se nota bastante”, asegura la presentadora mientras ve la foto que ha desatado todas las sospechas.

Vai Between my clothes ha asegurado que hace unos días Violeta visitó la clínica de su amiga Carla Barber. “El otro día fue a visitar a Carla Barber”, afirma la presentadora. Fue a raíz de esto que los rumores sobre un nuevo retoque se dispararon. “En redes sociales dicen que entró con menos labios y salió con más labios”, cuenta Vai. La influencer, siempre transparente con sus seguidores, dijo que solo se había hecho “cuatro cosas en la cara”. Aún así, sus seguidores siguen con la duda.

