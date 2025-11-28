La veterana actriz ha reconocido que su enfermedad ocular ha empeorado significativamente

La última aparición de Dench en la gran pantalla fue en 2022, con 'Allelujah'

A sus 90 años, la actriz Judi Dench se ha sincerado sobre su difícil situación ante el avance de su enfermedad ocular. Tal y como ha revelado ahora, la intérprete ha reconocido que su vista ha empeorado hasta el punto de que ya no puede leer, ver la televisión ni identificar rostros, y que su dependencia del entorno es ahora total.

Dench ha asegurado que rara vez ha aparecido frente a la cámara en los últimos años. "No, porque ya no puedo ver. Puedo ver tu silueta y te conozco tan bien con tu bufanda de Macbeth. Pero no reconozco a nadie", ha confesado a 'ITV News'.

"Si salgo sola, me chocaré con algo o me caeré", ha añadido, dejando claro que ya no puede acudir por sí misma a ningún evento o lugar público. "La gente piensa: 'Ay, qué majestuosa es', pero es porque no puedo ver. No puedo ver la televisión, no puedo leer".

Asimismo, ha desvelado que ya no puede trabajar, porque no es capaz de leer guiones ni desenvolverse en un set de rodaje, y ha señalado que a veces "finge tener vista" para no resultar una carga, pero reconoce que la realidad es mucho más dura.

Aunque Judi Dench hizo público su diagnóstico hace más de una década, no ha sido hasta ahora cuando ha manifestado de forma tan clara la gravedad de su estado actual.

La enfermedad de Judi Dench

La actriz padece degeneración macular asociada a la edad, una enfermedad degenerativa que afecta a la mácula, la zona de la retina encargada de la visión central y de los detalles. No provoca ceguera total ya que la visión periférica suele conservarse, pero sí borra progresivamente la capacidad de ver aquello que está justo delante, como leer un libro, reconocer un rostro o mirar una pantalla.

La intérprete que dio vida a Julieta en 'Romeo y Julieta' nunca ha escondido su enfermedad y ha manifestado los desafíos de convivir con ella.

Durante un evento de 2021 para la Vision Foundation, Judi habló sobre sus dificultades para leer guiones debido al rápido deterioro de su visión. "Encuentras una manera de moverte y superar las cosas que te resultan muy difíciles. He tenido que encontrar otra forma de aprender líneas y cosas, que es pedirle a mis grandes amigos que me las repitan una y otra vez. Así que tengo que aprender a través de la repetición, y sólo espero que la gente no se dé cuenta demasiado si todas las líneas son completamente inútiles", puntualizó.

En 2022, último año en el que se dejó ver en la gran pantalla con 'Allelujah', la veterana actriz subrayó a la BBC: "No quiero retirarme. No estoy haciendo mucho ahora mismo porque no puedo ver. Es terrible".

En 2023, ya confesaba que leer guiones era "casi imposible", y en 2024 admitió que necesitaba que otras personas le leyeran los textos. Pero ha sido ahora cuando ha reconocido que la pérdida de visión es prácticamente completa en lo que respecta a su día a día.