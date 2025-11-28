Ana Carrillo 28 NOV 2025 - 15:58h.

La ganadora de 'GH DÚO' ha subido a Instagram un vídeo junto a su exnovio, el exconcursante de 'Supervivientes' Manuel González

Lucía Sánchez y Manuel González son una de las exparejas más recordadas de 'La isla de las tentaciones': el 'manita relajá' de ella, el 'carricoche' de él, la conexión que ella tuvo con Isaac Torres, que era el tentador de su amiga Marina García o las infidelidades de él con Stephany y Fiama Rodríguez les hicieron pasar a la historia del formato. Cinco años después de su explosiva hoguera final, los gaditanos vuelven a tener una buena relación y la ganadora de 'GH DÚO' se ha animado a subir un vídeo a Instagram en el que se les ve juntos.

Fue el exnovio de Gabriella Hahlingag el primero que habló de su reconciliación, explicando que se tenían un gran cariño y que tenían una amistad de lo más sana y "transparente" y que estaban cómodos trabajando juntos en 'El debate de las tentaciones'. Hizo esas aclaraciones porque una seguidora le dijo que tenía vídeos de ambos juntos recientes en Madrid, Sevilla y Cádiz.

Unos días después subió una foto en la que posaban juntos en el plató de 'El debate de las tentaciones' y reveló que les gustaba trabajar juntos en el programa presentado por Sandra Barneda porque ya no queda rencor entre ellos ni cuentas pendientes. A raíz de esos comentarios del exconcursante de 'Supervivientes' y de su foto juntos, las especulaciones acerca de una posible reconciliación sentimental comenzaron.

Lucía Sánchez no se había pronunciado sobre los rumores hasta ahora que ha compartido un vídeo en el que se ve que va en el coche de producción con Manuel González hasta Telecinco para trabajar en 'El debate de las tentaciones' y que luego comenten juntos como parte de un post en el que muestra cómo es un día en su vida cuando tiene que ir a Madrid para trabajar como colaboradora. Al ver este vídeo, se han disparado los rumores de reconciliación y la ganadora de 'GH DÚO' ha querido aclarar que "no huele" a reconciliación.

No obstante, también hay muchos seguidores de ambos que entienden que solo se trata de una amistad por el enorme cariño que se tienen después de haber sido pareja durante mucho tiempo y de haber vivido juntos la experiencia de 'Gran Hermano', en la que pudieron limar sus asperezas.