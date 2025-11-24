Unplugged 24 NOV 2025 - 17:49h.

Dos solteros de 'La isla de las tentaciones 9' estuvieron conociendo a Lucía Sánchez en televisión

Dos solteros de ‘La isla de las tentaciones 9’ tienen más en común de lo que creen y es que, antes de poner a prueba a las parejas que ahora habitan el paraíso de Sandra Barneda, estuvieron conociendo a una mujer muy conocida, nada más y nada menos que Lucía Sánchez.

Sí, habéis leído bien. La ganadora de ‘GH DÚO 2’ y exnovia de Manuel González tuvo un flirteo con dos hombres que están dando mucho de qué hablar en la actual edición del reality show de Telecinco. ¡Descubrimos la identidad de ambos!

Lucía Sánchez y su tonteo con Gerard Arias

Hace algunos meses, en la primavera de 2025, Gerard Arias se convirtió en uno de los concursantes de la segunda edición de ‘Los vecinos de la casa de al lado’, el programa en el que lo vimos convivir con otros rostros míticos de la televisión como Bayan Al Masri o Sthefany Pérez.

Fue allí donde coincidió durante unas semanas con Lucía Sánchez, que acudió al programa en calidad de ama de llaves. El estar tanto tiempo conviviendo entre las cuatro paredes del ‘pisito’ hizo que las emociones estuvieran a flor de piel y que ambos tontearan lo más grande.

Lucía Sánchez estuvo conociendo a Aitor Abad

El que ahora parece estar en pie de guerra con Mayeli en ‘La isla de las tentaciones 9’ estuvo hace justo un año, en noviembre de 2024, en ‘Un amor para Lucía’. Un ‘dating show’ en el que Lucía Sánchez tenía que escoger a su pareja ideal de entre varios candidatos.

Fue allí donde la ex de Manuel González se dejó llevar con Aitor, que era uno de sus pretendientes. Bajo el calor de los focos del programa que presentaba Cristina Porta, a ambos los vimos darse un beso de lo más pasional.

“Es de los que me vuelven loca, me puedo aguantar, pero no puedo (..) Me da miedo porque es el típico que tiene el cartel de ‘peligro’”, dijo ella, tras probar los labios del que ahora es tentador en el programa de Sandra Barneda.