Rocío Molina 28 NOV 2025 - 13:56h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha entrado en un juego divertido y ha hablado sobre su pareja Mario Casas

Melyssa Pinto se somete a un cambio de look inesperado y Mario Casas reacciona: "Me veo rara"

Melyssa Pinto se ha rendido ante lo que es evidente. La influencer y exconcursante de 'Supervivientes' no puede esconder el brillo en los ojos o la sonrisa que se le dibuja en la cara cuando se le pregunta por Mario Casas. Por eso, ya no se resiste a las preguntas y, especialmente ocurrente ha sido con las cámaras de Europa Press. La exparticipante de 'LIDLT' se ha lanzado a contestar y poner nota al hermano de Sheila Casas como actor y como novio.

Aunque tratan de llevar su relación con la mayor discreción posible, la it-girl y el actor ganador de un Goya cada vez van ganando más confianza y abriéndose ante los medios para hablar de ellos mismos y de lo felices que están en este momento. Muchos son los pasos y gestos que han tenido en redes o ante las cámaras desde que hace cinco meses se vieran sus primeras fotos juntos en las revistas del corazón.

Después de que Melyssa Pinto compartiera la primera foto de Mario Casas en sus redes, ahora la exconcursante de 'Supervivientes' ha entrado de lleno en el juego de los periodistas y se ha lanzado a opinar con mucho humor cómo es su pareja como actor y novio.

No ha dudado ante esta pregunta y ha entrado en el juego con una gran sonrisa: como actor le da "un diez" y como novio también "un diez", una doble calificación de lo más representativa del dulce momento en el que se encuentra. Y, para ser más explicita todavía lo ha expresado en público. "Estoy muy feliz, sí", ha confesado.

Sin dejar de asombrarse por la cantidad de flashes y fotos que ocupa en este momento tan mediático, Melyssa Pinto ha hablado de cómo está llevando el ser el foco de atención de todos tras hacerse oficial su relación con el actor de 'A tres metros sobre el cielo'. "Abruma un poco", ha admitido la influencer, aunque ella trata de tomárselo con calma porque siente que no está haciendo "nada malo" ni tiene "nada por lo que preocuparse".

Sin embargo, sí que ha puesto un límite después de contestar a todo divertida. La que fuera novia de Tom Brusse ha preferido no hablar de la familia de Mario Casas y sus famosas reuniones después de lo "mucho" que ha contestado y que sí que hay temas en los que quiere mantenerse al margen.