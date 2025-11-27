Celia Molina 27 NOV 2025 - 10:25h.

El hijo del famoso cantante, nominado ocho veces al Grammy, falleció un día después de haber sido encontrado en su casa

Su madre y primera esposa de Jackson, Phyllis Major, se quitó la vida en marzo de 1976, cuando Ethan apenas tenía dos años

Con absoluta tristeza, el cantante Jackson Browne ha comunicado, a través de sus cuentas de Facebook e Instagram, el fallecimiento de su hijo, Ethan Browne, a los 52 años de edad. Sin haber explicado las causas concretas de su muerte, el autor de 'Running on Empty' ha explicado que su hijo, que trabajó como modelo y actor, compartiendo pantalla con actrices de la talla de Angelina Jolie, fue hallado inconsciente en su propia vivienda el pasado martes 25 de noviembre y que falleció sin remedio al día siguiente:

"Con profundo dolor compartimos que en la mañana del 25 de noviembre de 2025, Ethan Browne, el hijo de Jackson Browne y Phyllis Major, fue encontrado inconsciente en su casa y ha fallecido. Pedimos privacidad y respeto para la familia en este momento difícil. No hay más detalles disponibles en este momento", es el mensaje que aparece escrito en el muro del cantante estadounidense que fue nominado ocho veces al Grammy.

Compartió pantalla con Angelina Jolie o Kate Hudson

Según publica 'The Hollywood Reporter' (THR), Ethan trabajó como modelo para diseñadores como Isaac Mizrahi. También participó en la película de 1995 'Hackers', protagonizada por Angelina Jolie y Jonny Lee Miller. Su carrera como actor incluye trabajos en la película de 2004 'Raising Helen', protagonizada por 'Kate Hudson', y en la serie de televisión 'Birds of Prey'.

El fallecido también siguió los pasos de su padre en la música. Formó parte del dúo Alain Zane con Cat Colbert, cuyo padre, Charles Colbert, tocó el bajo para Harry Belafonte, entre otros. El dúo lanzó su álbum debut, Right Before Your Eyes, hace muy poco, en 2022. En su cuenta de Instagram, Ethan solía mostrar también algunas de las sesiones de entrenamiento que le hacían tener el imponente físico del que solía presumir. Era muy aficionado a las motos, a la guitarra y un absoluto enamorado de su perro.

Sin duda, su vida estuvo marcada, desde muy pequeño, por el suicidio de su madre, Phyllis Major, cuando ésta tenía 30 años de edad. Solo unos meses después de que contrajera matrimonio con Jackson, Phyllis murió por una sobredosis de barbitúricos también un día 25 (de marzo de 1976). Justo en ese momento, el cantante se encontraba de gira e Ethan apenas tenía dos años.

Con seis meses de vida, fue portada de 'Rolling Stone'

El mundo entero ya le conocía, tras haber aparecido con seis meses de vida junto a su padre en la portada de la famosa revista 'Rolling Stone'. Mucho más tarde, el productor discográfico Mark Ronson, en su libro de 2025 "Night People", describió a Ethan como "un auténtico" con "un rostro anguloso y una mirada conmovedora que parecía revelar sus verdades más profundas, incluso desde una página satinada".

Hace penas una semana, murió también otro actor estadounidense que, igualmente, trabajó con Angelina Jolie. La muerte de Spencer Lofranco fue comunicada por su propio hermano y recogida por el medio TMZ, que informó del prematuro deceso de este actor en la Columbia Británica (Canadá), a los 33 años de edad. Como intérprete, Lofranco era conocido por haber trabajado junto a John Travolta en la película 'Gotti' y con Angelina Jolie en la bélica 'Unbroken'.