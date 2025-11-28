Oriana Marzoli desvela si se va a realizar un tratamiento para ser madre

Natalia Sette 28 NOV 2025 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' desvela si será madre pronto junto a Facundo y si se someterá a algun procedimiento

Oriana Marzoli desvela sus planes de mudanza

Compartir







Oriana Marzoli visita por segunda vez el plató de ‘En todas las salsas’ para compartir con todos sus seguidores las últimas actualizaciones de su vida. Después de recibir una sorpresa de Marc Kitus, inconquistable de ‘El loco amor’ y hablar de cómo ha sido para ella copresentar un programa, la exconcursante de ‘Supervivientes’ se centra en su lado más personal. La influencer desvela si se va a realizar un tratamiento para ser madre.

Oriana ha querido durante la entrevista mostrar su lado más humano y habla de un tema por el que siempre le preguntan: la maternidad. Tras consolidar su relación con Facundo González y desvelar todos los planes de futuro que tiene con él , sus seguidores se han preguntado si desea realmente ser madre. Ella, transparente como siempre, responde a la pregunta. “Respeto que lo hagan súper jovencitas pero yo no”, comienza diciendo.

PUEDE INTERESARTE Oriana Marzoli y Facundo González confiesan si tendrían una relación abierta

La influencer ha pasado ya de los 30 años y es ahora cuándo más le preguntan por la maternidad. Cansada de ello, Oriana aclara que nunca ha querido ser madre joven, lo respeta pero no es para ella. A raíz de sus declaraciones los colaboradores de ‘En todas las salsas’ han querido saber si ella cree que tiene instinto maternal y si lo tiene, si preferiría tener una niña o un niña. “Yo prefiero una niña”, responde ella convencida. Además, aclara cuándo quiere tenerlos y si se someterá a un procedimiento especial para ello.

Programa completo: Oriana Marzoli desvela si Facundo González quiere ser padre

PUEDE INTERESARTE Oriana Marzoli explica el motivo por el que dejaría su relación con Facundo González

Siendo muy clara con sus declaraciones, Oriana ha hablado también de la otra parte de la pareja. ¿Se ve Facundo González siendo padre con ella? Al igual que se ha mostrado sincera con sus repuestas, la influencer responde a la pregunta. “Se ve siendo padre en un futuro”, asegura la exconcursante de ‘Supervivientes’.

Oriana aterriza en ‘En todas las salsas’ con la intención de contestar a las preguntas más salseantes de los colaboradores. Tras desvelar si será madre pronto junto a Facundo, la exconcursante de ‘Supervivientes’ le escribe una carta a Violeta tras todos sus enfrentamientos y desvela que hubiera aceptado a Marc Kitus, inconquistable en ‘El loco amor’, como pretendiente en su época de ‘Myhyv’ ¡No te lo pierdas dándole al play!