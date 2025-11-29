Natalia Sette 29 NOV 2025 - 09:31h.

Muchos de los creadores de contenido más populares del momento han desfilado por la última alfombra roja de una de las marcas más reconocidas de productos para el pelo. Como siempre, ‘En todas las salsas' ha aprovechado para ponerlos a prueba con las preguntas más directas. Después de hablar con Elena Gortari sobre sus planes de futuro con Juan Pérez , le ha tocado el turno a Aitana Soriano. La creadora de contenido habla de su futuro fuera de las redes sociales.

Aitana Soriano se ha convertido en una de las influencers más queridas por su carácter transparente y cercano. Ha creado una comunidad en sus redes sociales que la quiere y la sigue allá donde vaya. Es por ello que ha sorprendido tanto que la influencer no descarta en absoluto un futuro lejos de las plataformas que la hicieron famosa. “Nunca lo descarto”, admite sin dudar. Aunque está viviendo una etapa muy positiva en lo profesional, Aitana reconoce que el futuro es muy incierto y no puede tener ninguna puerta cerrada.

Aunque está muy cómoda con su trabajo de creadora de contenido, sabe que es un mundo muy cambiante. Si llegara el momento de abandonar las redes, Aitana sabe perfectamente que no se quedaría de brazos cruzados. “Trabajaría de lo que fuese”, afirma con seguridad. “Es una etapa que me gustaría vivir”, añade.

Más allá de su faceta como creadora de contenido, Aitana está centrada en su formación académica, algo que siempre ha defendido y que considera una parte fundamental de su futuro. “Trabajaría de lo que he estudiado, algo de comercio exterior”, explica. La influencer nunca ha dudado en compartir que, a pesar de tener un trabajo estable, no ha dejado de estudiar. Sus seguidores la han visto muchas veces estudiando en trenes o aeropuertos porque es algo que verdaderamente le apasiona. “Me encanta lo que estudio”, reconoce con una sonrisa.

Mientras sigue disfrutando del éxito en redes, la influencer no cierra ninguna puerta y se prepara para un futuro lleno de nuevas oportunidades laborales. Además de estas sorprendentes declaraciones, otras muchas influencers responden a las preguntas de ‘En todas las salsas’. ¡Dale al play en el programa completo para descubrir las declaraciones de Sofía Hamela o Violeta Mangriñán!