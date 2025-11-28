Natalia Sette 28 NOV 2025 - 15:06h.

La influencer anuncia una feliz noticia sobre su relación con el tiktoker Juan Pérez

Juan Pérez desvela los motivos por los que no se casaría todavía con Elena Gortari

Muchos de los influencers más ‘top’ del momento se han enfrentado a las preguntas más salseantes de ‘En todas las salsas’ en su última alfombra roja. Des Violeta Mangriñán, que ha desvelado cómo se siente con la marcha de Fabio a Argentina, hasta María Pombo, que confesaba sus mayores miedos de cara a la recta final de su embarazo. Ahora es el turno de Elena Gortari, que anuncia el importante paso que va a dar en su relación con Juan Pérez.

Elena Gortari y Juan Pérez son actualmente una de las parejas más consolidadas de todo el mundo Tiktok. Aunque cuando empezaron hicieron dudar muchísimo a sus seguidores sobre su romance, desde que lo hicieron público las muestras de amor entre ellos han sido continuas. Ahora, Elena parece estar preparada para dar un importante paso junto a Juan que desvela en exclusiva para ‘En todas las salsas’.

La famosa influencer tiene claro que Juan es el amor de su vida, y es por ello que quiere avanzar con él y experimentar cosas nuevas. “Apuesto por él”, asegura Elena desde un principio. La relación a distancia no parece ser suficiente para la pareja y han decidido dar un paso que marcará un antes y un después en sus vidas. “No me importa sacrificarme”, admite la influencer mientras cuenta qué hará el próximo año.

Elena Gortari admite que no le hace mucha gracia estar trasladándose continuamente

Elena Gortari es de Sevilla y allí ha vivido toda la vida. Sin embargo, desde que la fama llamó a sus puertas hace años, la influencer no ha parado de viajar sobre todo a Madrid. En la capital española es donde se celebran la mayoría de los eventos y todos los creadores de contenido de fuera deben siempre trasladarse. “Vivir en un ave no hace mucha gracia”, reconoce Elena sabiendo muy bien de lo que habla.

Muchos han sido los influencers que han pasado por la alfombra roja de una reconocida marca de productos para el cabello y se han enfrentado a las preguntas más salseantes de ‘En todas las salsas’. María Pombo, Violeta Mangriñan, Anita Matamoros o Sofía Hamela. Desde plató, todos los colaboradores comentan sus declaraciones junto a Oriana Marzoli, invitada VIP al videopodcast. Además, la extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ cuenta sus planes de futuro con Facundo González ¡Descúbrelo dándole al play!