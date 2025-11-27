Rocío Osorno desvela si le ha molestado no vestir a Teresa Bass en la boda de su hermana

Natalia Sette 27 NOV 2025 - 17:03h.

La famosa diseñadora habla claro sobre en qué punto está su relación con Teresa Bass después de la boda de su hermana

Rocío Osorno aclara si ha vuelto con su exmarido, Coco Robatto

Rocío Osorno ha sido otra de las influencers que se ha enfrentado a las preguntas de ‘En todas las salsas’. Después de saber que entre ella y Teresa Bass podría haber un distanciamiento , la entrevistadora ha querido saber si esto es real y en qué punto está su relación con Teresa. La influencer no solo habla de ello sino que desvela si le ha molestado no vestir a su amiga en la boda de su hermana.

Las alarmas saltaron entre los seguidores de ambas influencers cuando vieron que Teresa había ido a la boda de su hermana vestida de otra diseñadora . Todos pensaron que esto, sumado a que hacía tiempo que no veían contenido de ambas juntas, significaba que habían dejado de ser amigas. Ahora, ha sido la propia Rocío Osorno la que ha aclarado todas las dudas. “Os lo voy a explicar”, dice nada más ser preguntada.

Transparente como siempre, Rocío no tiene ningún reparo en contestar y contar qué fue lo que pasó para que Teresa Bass no fuera vestida de su marca a la boda de su hermana. “Yo no fuerzo a nadie de ir vestida de mí”, reconoce la creadora de contenido. “Teresa puede hacer lo que quiera”, añade. Aún así, explica el motivo real y desvela si siguen siendo amigas.

Tras aclarar las dudas sobre su distanciamiento, la diseñadora se sincera sobre si le gustaría volver a vestir a Teresa para otro evento. “El día que quiera ir vestida de mi, yo feliz”, asegura con una sonrisa en la cara. Aún así, es consciente de cómo funciona el mundo influencer y no quiere forzar a nadie y mucho menos a una amiga suya. “Ella es libre”, termina diciendo antes de seguir contestando preguntas.

