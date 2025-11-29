Este sábado 29 de noviembre tiene lugar una de las veladas más esperadas para las jóvenes de familias destacadas de todo el mundo

Le Bal regresa una vez más a París de la mano de Ophélie Renouard, quien destina los fondos del evento a causas sociales

Compartir







El icónico Le Bal des Débutantes regresa a París este sábado 29 de noviembre como una de las veladas más esperadas para las jóvenes de familias destacadas de todo el mundo.

La edición de este año ha puesto el foco especialmente en varias españolas y en una heredera de la casa de moda Herrera, lo que ha disparado la atención mediática internacional. El evento, organizado por Ophélie Renouard, destina sus beneficios a proyectos sanitarios infantiles.

Entre las figuras más comentadas están Eulalia de Orléans-Borbón y Almudena Dailly de Orléans, ambas relacionadas con la familia real española por la condición de ahijadas del rey emérito Juan Carlos I.

Eulalia, apodada a menudo en la prensa como princesa e influencer por su actividad pública, y Almudena -nieta de la infanta Beatriz de Orleans- llegan al Baile de Debutantes después de una vida rodeada entre círculos aristocráticos.

PUEDE INTERESARTE Lucía Ponti, la nieta de Sophia Loren que se presenta ante la sociedad en el tradicional Baile de Debutantes

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En el caso de Almudena, se destaca su paso por la IE University y su implicación en proyectos culturales como un club de lectura en formato podcast. La presencia de dos jóvenes vinculadas al rey emérito ha sido uno de los titulares principales de esta edición.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Como es tradición, cada una desfila acompañada por un 'cavalier' y la velada incluye subastas y actuaciones cuyo objetivo es recaudar fondos para causas pediátricas.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

En el caso de Eulalia, ella estará acompañada por Albert Windsor, nieto de los duques de Kent, y vestirá un diseño de Tony Ward; mientras que Almudena lo hará de la mano de su hermano Diego y lucirá un look de Dior.

La otra protagonista que acapara gran parte de la cobertura es Carolina Lansing, nieta de la diseñadora Carolina Herrera. Con 21 años, Carolina estudia Comunicación con especialización en negocio de la música.

Su aparición en Le Bal contará con un vestido diseñado por Wes Gordon, director creativo de la maison Herrera, lo que se traduce en la firma familiar vistiendo a su propia heredera. Estará acompañada por su hermano Gerrity.

Otras protagonistas

Más allá de estas tres jóvenes, la lista de debutantes 2025 reúne a herederas vinculadas a nombres del entretenimiento y la aristocracia internacional, como por ejemplo, hijas de figuras del cine, de la realeza, la moda y Hollywood que son vestidas por casas de alta costura y emergentes diseñadores.

En concreto, son un total de 12 jóvenes promesas, entre otras, Isabelle de Orleans, bisnieta de Henri de Orleans y que estará acompañada por el príncipe Constantino de Orleans. También Eugenia de Hohenzollern, que debutará con un diseño de Édouard Vermeulen junto al conde Ascanio di Carpegna Brivio.

Otros nombres a destacar es el de Gabrielle Janssens de Balkany, bisnieta de los reyes Humberto II y María José de Italia; y el de Lady Araminta Spencer-Churchill, hija del duque de Marlborough.

Ophélie Renouard promueve este evento desde hace décadas, y en 2025, de la mano de todos estos rostros, mantiene su vocación benéfica, con fondos dirigidos al hospital Necker-Enfants Malades y centros en Estados Unidos.