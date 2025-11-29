Lara Guerra 29 NOV 2025 - 13:47h.

Omar Sánchez retoma la ayuda psicológica y se ve inmerso en un nuevo reto

Omar Sánchez toma una importante decisión por su salud mental: "Es difícil y complicado"

Omar Sánchez de nuevo toma una nueva e importante decisión que ha compartido en redes con todos sus seguidores. Después de que el exconcursante de 'Supervivientes' confesara que no se encuentra en su mejor momento, el que fuera marido de Anabel Pantoja ha decidido verse envuelto en un nuevo reto ante el que está completamente ilusionado.

Pese a que se encontraba mejor, la ruptura sentimental con Guacimara después de tres meses de noviazgo le ha dejado completamente desolado. Tras este batacazo, Sánchez volví a sonreír y al igual que en su día ya acudió a terapia, ha querido retomarlo. Según explicó el superviviente, necesita "gestionar emociones y sentimientos" ya que actualmente se ve incapaz de hacerlo por sí solo.

De la mano de profesionales quiere identificar los posibles traumas de infancia y conseguir encontrar la luz en el ámbito laboral, familiar y personal. Además, no duda en visibilizar este proceso en sus redes: "No me escondo. Al final, uno intenta hacerlo solo, pero no llega. Es complicado y es difícil. Los profesionales están para ayudarte, guiarte y ser mejor persona", reflexiona.

Omar Sánchez reaparece en redes con una nueva decisión: "Es un día especial"

Si hay algo que tiene claro son sus ganas de mejorar y es que pese a no ser su mejor época, está trabajando por "recuperarse y sanar, poquito a poco. Sigo subiendo cosas a las redes, yendo a la escuela... Yo soy profesional, voy a trabajar, hago mis cosas como tienen que ser, y adelante. Es verdad que he estado un poquito ausente, pero volveré".

Su insistencia por salir adelante han hecho que se pronuncie de nuevo en redes para informar de una importante noticia: "Mañana me espera un nuevo reto: No sé si llamarlo un día importante, pero sí un día especial. Voy con ganas, con ilusión y con la curiosidad de ver qué tal se me da".

Sin embargo, asegura que no está del todo listo para dar lo mejor de sí, pero sus objetivos son otros: "Siento que no estoy del todo preparado como me gustaría, pero precisamente por eso creo que me va a venir bien. Voy con único objetivo, disfrutar, pasármelo bien y vivir una experiencia nueva. Ojalá se la primera de muchas. Ya les contaré como va todo y les grabaré un vídeo para llevarlos conmigo en esta aventura".