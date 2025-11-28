Rocío Molina 28 NOV 2025 - 16:35h.

El exconcursante de 'Supervivientes' se pronuncia después de que su ex Aguasantas hable del episodio de Isa Pantoja en Cantora

Las lágrimas de Isa Pantoja al escuchar la versión de Kiko Rivera sobre su noche más terrorífica: "Me duele mucho"

Compartir







Manuel Cortés se ha pronunciado sobre el episodio de la manguera de Isa Pantoja en Cantora y de la involucración de este en el mismo según contó su ex Aguasantas Vilchez en '¡De viernes!'. El cantante y exconcursante de 'Supervivientes' era en aquel momento pareja de la que fue tronista en 'MyHyV' y esta ha reconocido que llegó "descompuesto" tras la humillación de Kiko Rivera a su hermana. Un tema del que quiere mantenerse al margen, pero del que ha dicho que no es cierto todo lo que su ex ha contado.

Según explicó Aguasantas Vien su entrevista en relación al fatídico episodio en Cantora que desde entonces ha marcado a Isa Pantoja, la exconcursante de 'GH VIP' no fue testigo presencial del suceso pero, cuando todo aquello ocurrió, era pareja de Manuel Cortés y él fue el que le contó lo que sucedió ese día porque acompañó a Kiko Rivera.

"Él llegó descompuesto. No sabía ni por donde empezar a contarme", dijo la influencer de lo que se vivió allí y que es la cuenta pendiente que Isa Pantoja no consigue perdonar a su hermano. Y, aunque Manuel Cortés ha evitado pronunciarse hasta ahora respecto a todo esto, sí que ha dejado caer que hay cierto oportunismo por parte de Aguasantas al meterse y hablar abiertamente de este tema.

"Yo tengo mis pensamientos. Se dicen cosas que no son así, pero si tengo que decir algo lo diré como siempre lo he hecho, con educación, con saber estar y, sobre todo, con la verdad", ha dicho dando a entender que su ex no ha contado las cosas tal como fueron en relación a este episodio.

Canal de Whatsapp de Telecinco

El dardo más evidente de Manuel Cortés hacia el testimonio de la que fue su pareja durante tres años llegaba a continuación: "Personas que simplemente por haber estado en mi vida se crean oportunas o necesarias, o se atrevan a decir que yo fui quien pudo parar eso. Me parece ridículo", ha manifestado.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

El exconcursante de 'Supervivientes' ha añadido que esta historia no es suya, no le pertenece y que el protagonista es su primo Kiko Rivera y él es el que tiene que hablar y ya ha contado todo al respecto. "Hay detalles que uno no puede negar, pero a mí no me pertenece hacerlo", sentencia.

Por último, Manuel Cortés ha salido en defensa de su madre Raquel Bollo tras las críticas que le llovieron al poner en duda en su día el testimonio de Isa Pantoja: "Tampoco creo que ella haya dicho algo que sea de una gravedad muy grande aunque a o mejor ella se equivocó, lo dijo mal".