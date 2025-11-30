Eulalia de Orleans-Borbón, conocida como 'la princesa influencer', ha sido una de las invitadas que ha participado en el Baile de Debutantes de París

¿Quién es Eulalia de Orleans-Borbón?: la princesa influencer, ahijada del rey Juan Carlos, que participa en el Baile de Debutantes de París

ParísEl hotel Shangri-La de París ha vuelto a ser el escenario de uno de los eventos más esperados del calendario social: el Baile de Debutantes. El evento de la 'jet set', también conocido como 'Le Bal', se ha convertido en un auténtico acontecimiento seguido por los principales medios de comunicación que se han hecho eco de la aparición de Eulalia de Orleans-Borbón y Almudena Dailly de Orleans.

Criada en Mónaco y actualmente estudiante de Economía y Finanzas en Escocia, Eulalia de Orleans-Borbón ha sido una de las auténticas protagonistas de la jornada. Aunque mantiene un perfil público discreto, la ahijada del rey emérito Juan Carlos I ha posado junto a los otros 18 jóvenes de entre 17 y 22 años, todos ellos pertenecientes a la aristocracia, realeza y familias influyentes en los negocios y en el arte, frente a los medios de comunicación.

¿Qué es El Baile de Debutantes?

El Baile de Debutantes tiene sus raíces en el siglo XVIII, cuando el rey Jorge III del Reino Unido organizó una gala en honor a la reina Carlota como forma de introducir a las jóvenes de la aristocracia en la vida social adulta. En aquel entonces, las debutantes eran presentadas como “casaderas”, y el atuendo habitual era un vestido blanco similar al de novia, tradición que con el tiempo fue variando al incorporarse participantes de diversas culturas.

Aunque distintos países conservan versiones propias —como Inglaterra, Viena o ciertos círculos sociales en Estados Unidos—, la reinterpretación moderna más prestigiosa es Le Bal, creada en 1994 por Ophélie Renouard en París. Este evento reúne cada noviembre a unas veinte jóvenes de entre 16 y 22 años. Es, además, el único baile benéfico del mundo en el que las participantes visten creaciones de grandes casas de moda y donde la asistencia se realiza exclusivamente por invitación.

Los fondos recaudados se destinan a proyectos que apoyan a mujeres jóvenes, y año tras año, logra posicionarse entre los acontecimientos sociales más destacados según publicaciones como 'Forbes'.

Los invitados al Baile de Debutantes

En esta edición, algunos de los 'debutantes' que han sido invitados y, a su vez, se han convertido en los protagonistas de la velada han sido la baronesa Isabelle von Perfall, que fue vestida de Monique Lhullier; Josephine Hass, que escogió un vestido diseñado por la marca Guo Pei, o Almudena Dailly, que optó por un modelo de Christian Dior.

Sin embargo, uno de los nombres que más sensación ha causado entre los invitados y los asistentes ha sido el de Carolina B. Lansing, nieta de la diseñadora Carolina Herrera, que, como no podía ser de otra manera, quiso rendir homenaje a su abuela con su vestido.

La nieta de la diseñadora optó por un vestido de lunares en tonos negro y blancos que fue creado por el director creativo de la firma, Wes Gordon.

Como representación española estuvo invitada Eulalia de Orleans-Borbón. Combinando su formación académica con una fuerte presencia en redes sociales y con frecuentes apariciones en eventos de alta sociedad, la conocida como 'princesa influencer' fue una de las más esperadas de la noche.

¿Quién es Eulalia de Orleans-Borbón?

Hija del empresario Álvaro de Orleans-Borbón —primo de don Juan Carlos y uno de sus colaboradores más cercanos desde la infancia— y de Antonella Rendinna, segunda esposa del aristócrata, Eulalia forma parte de una extensa red de vínculos familiares que conectan a los Orleans con la realeza española y griega. El padre de Eulalia pertenece a una rama de la nobleza europea con lazos históricos tanto con Alfonso XIII como con la reina Sofía, y decidió que fuera precisamente el rey Juan Carlos quien asumiera el papel de padrino de su hija.

La buena relación entre ambos se volvió a demostrar en enero de 2024, cuando la joven viajó a Abu Dabi para asistir al 86 cumpleaños del rey emérito. La celebración, organizada en la isla Zaya Nurai, reunió también a las infantas Elena y Cristina, así como a varios de sus hijos. “Es un honor haber estado allí”, escribió entonces Eulalia en sus redes sociales.