Dani Alves ha pasado de ser absuelto de un delito de agresión sexual por el que estuvo 14 meses en la cárcel a convertirse en predicador en una iglesia evangelista de Girona. El que fuera uno de los futbolistas más laureados del mundo ha decidido cambiar radicalmente de vida porque, según el mismo, hizo un pacto con Dios. En 'Fiesta' hablamos, en exclusiva, con Jimmy Martín, el pastor de la iglesia del brasileño.

Mientras espera la resolución judicial del Tribunal Supremo tras haber sido absuelto del caso de agresión sexual que le hizo entrar en la cárcel. Dani Alves se ha aferrado a sus creencias religiosas, convirtiéndose en uno de los miembros más activos de su iglesia en Girona. En varios de los vídeos que se han difundido a través de las redes sociales y que se han hecho virales, podemos ver al futbolista ejerciendo de predicador con mensajes en los que narra su propia experiencia.

Este cambio de vida de Dani Alves ya habría comenzado desde que se encontraba en prisión, ya que, según fuentes cercanas al futbolista, durante sus meses en la cárcel habría predicado la palabra de Jesús con sus compañeros, algo que ha continuado haciendo una vez fue puesto en libertad.

El pastor de la iglesia evangelista de Dani Alves: "Su testimonio impactó"

Un equipo del programa de Emma García se traslada hasta la iglesia evangelista de Dani Alves y consigue hablar con Jimmy Martin, el pastor de la iglesia, quien nos cuenta cómo se gestaron las charlas del futbolista: "Fue invitado para que estuviera en el congreso de jóvenes. No es que Dani sea pastor. Él esta contando el testimonio de él, lo que dios ha hecho en su corazón, en su vida. Yo veo una conversión genuina. Dani está convertido verdaderamente a Cristo. Su testimonio impactó"

Además, el pastor aseguraba que cree firmemente en el cambio que ha hecho el futbolista en su vida y que no siente que lo haga simplemente por limpiar su imagen: "Lo está haciendo de corazón. Pude sentir en la vida de Dani Alves que no vino aquí a querer imitar una vida que no es. Vino invitado a dar su testimonio, pero no asiste aquí todos los domingos. Fue una experiencia muy buena, muy positiva y los jóvenes quedaron muy motivados", aseguraba.