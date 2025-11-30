Fiesta 30 NOV 2025 - 20:50h.

Isabel Pantoja vivirá en una tranquila zona residencial en la que las casas rondan los 4.000 euros mensuales de alquiler

Las primeras declaraciones de Isabel Pantoja tras las entrevistas de Kiko Rivera e Isa Pi

Compartir







¡Bombazo en 'Fiesta'! Nuestro compañero Baby Solano ha conectado en directo con el programa de Emma García para compartir con la audiencia del programa del fin de semana una información que tiene como protagonista a Isabel Pantoja y de la que se va a hablar, y mucho, los próximos días.

Baby Solano ha averiguado gracias a unas fuentes muy bien informadas que la tonadillera se muda a Canarias, concretamente a la isla de Gran Canaria, para vivir allí durante al menos diez meses. El reportero ha explicado que la cantante vivirá en una casa unifamiliar en una zona residencial en la que las casas cuestan, como mínimo, un millón de euros.

PUEDE INTERESARTE Preocupación por el estado de salud de Charly: Lydia Lozano rompe a llorar al ser preguntada por su marido

Sin embargo, Isabel Pantoja no habría adquirido la vivienda, si no que vivirá de alquiler, un alquiler del que se hará cargo los próximos diez meses un promotor relacionado con su gira. La nueva casa de Isabel Pantoja está a tan solo 12 minutos de distancia de su sobrina, Anabel Pantoja, que reside en San Bartolomé de Tirajana junto a su chico, David Rodríguez, y su hija Alma, de un añito de edad.

El reportero ha contado que el promotor que se ha encargado del alquiler de la vivienda ya tiene las llaves del domicilio porque la cantante planea mudarse a la isla de manera inminente:

"Isabel ha pedido hacer algunos cambios en los muebles porque algunos de los que había no le gustaban y ella, a través de videollamada, ha supervisado cómo iba quedando la casa hasta que estaba a su gusto".

¿Por qué se muda Isabel Pantoja a Gran Canaria?

Baby Solano cree que esta inminente mudanza estaría muy relacionada con la gira que Isabel Pantoja ofrecerá en el próximo año 2026 y por la que tendrá que estar en contacto constante con este empresario que se ha encargado del alquiler de la villa.

Kike Calleja maneja otra información y asegura que sería Agustín Pantoja quien está interesado en vivir en Canarias: "Se van allí porque lo ha pedido Agustín, Isabel está intentando solucionar el tema de cómo trasladar hasta allí a los seis perros con los que conviven".