Las primeras declaraciones de Isabel Pantoja tras las entrevistas de Kiko Rivera e Isa Pi

Isabel Pantoja reaparecía esta misma mañana en los Juzgados de Pozuelo de Alarcón en Madrid para ratificar la millonaria demanda que la cantante ha interpuesto contra varios periodistas y medios de comunicación. La tonadillera se mostraba muy amable con la prensa, pero evitaba las preguntas de carácter familiar, la primera vez que la vemos tras las entrevistas de sus hijos, Kiko Rivera e Isa Pi.

A las 11:57 minutos de la mañana Isabel Pantoja Martín llegaba junto a su hermano Agustín Pantoja a los Juzgados de Pozuelo de Alarcón en Madrid. De blanco, con coleta y gafas de sol, atendía amablemente a los medios de comunicación y confirmaba que se encontraba muy bien, pero evita responder a las preguntas relacionadas con sus hijos. Recordemos que es la primera vez que la cantante responde a los medios de comunicación tras las últimas entrevistas concedidas por sus hijos, Kiko Rivera e Isa Pi en el programa ‘¡De viernes!’.

Según ha explicado Eduardo de Urbano, abogado de Isabel Pantoja, la artista acudía al juzgado a ratificar la demanda que interpuso al hospital de Córdoba, periodistas y varios medios de comunicación por hacer públicos detalles de su estado de salud. De hecho, el abogado ha hecho referencia al difícil momento que atraviesa la cantante: “Remonta y vuelve a su carrera profesional porque es una artista muy grande”.

Tan solo ha estado 35 minutos en los Juzgados y a la salida ha hecho un gesto de santiguarse, antes de volver a evitar responder a la prensa y escoltada, de la misma manera que ha llegado, se ha marchado. Recordemos que llevábamos varios meses sin ver a la cantante, desde que abandonó muy afectada su casa de El Rocío.

En el plató de ‘Vamos a ver’ los colaboradores han asegurado que Isabel Pantoja estaba con un estado de ánimo muy bajo y que le había molestado mucho tener que ir a los juzgados. Además, confirman la gran decepción que siente ante la actuación de sus hijos.