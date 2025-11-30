Oriana Marzoli aclara si va a poner a Facundo González en su testamento

Natalia Sette 30 NOV 2025 - 09:30h.

La exconcursante de 'Supervivientes' desvela a quién pondrá en el testamento llegado el momento de hacerlo

Desde que Violeta Mangriñán anunció a través de sus redes sociales que no iba a incluir a Fabio Collorichio, con el que lleva seis años y padre de sus dos hijas, en el testamento, muchos seguidores de otras influencers se han preguntado si ellas pondrían a sus parejas. El turno de contestar a esa pregunta le ha tocado a Oriana Marzoli que aclara si va a poner a Facundo González en su testamento, no si antes hablar de la maternidad y de por qué no quiere tener hijos .

Oriana Marzoli vuelve como invitada especial para actualizar su vida y responder, sin filtros, a todas las preguntas de los colaboradores. En plató todos quieren saber qué haría Oriana en una situación similar a la que se encontró Violeta . ¿Pondría ella a Facundo González en su testamento? La pregunta no tarda en llegar de la mano de Jhon Kha, colaborador del videopodcast. “Ella no puso a Fabio”, recuerda él sobre Violeta.

Oriana, que nunca esquiva un tema incómodo, responde con total honestidad. Para ella, la situación es muy diferente. “Yo con Facu no estoy casada ni tengo hijos”, aclara desde el principio. Aunque ha hablado en varias ocasiones de planes de boda, todavía no ha dado el gran paso junto a Facundo. “Estando casados es diferente”, señala mientras explica qué haría ella realmente si tuviera que enfrentarse a un testamento.

Tras aclarar su postura, Oriana revela a quién pondría sí o sí dentro de su testamento sin ningún tipo de duda. La influencer no duda ni un segundo: “Pondría a mis padres, a mis hijos…”, asegura con total firmeza. Para ella, la prioridad siempre será su familia más directa, las personas que han estado a su lado desde antes de su éxito en televisión y redes.

Oriana aterriza en ‘En todas las salsas’ con la intención de contestar a las preguntas más salseantes de los colaboradores. Tras desvelar si quiere ser madre junto a Facundo, la exconcursante de ‘Supervivientes’ le escribe una carta a Violeta tras todos sus enfrentamientos y desvela si Iván González le ha escrito tras su paso por Honduras ¡No te lo pierdas dándole al play!