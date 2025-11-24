Natalia Sette 24 NOV 2025 - 15:01h.

La exconcursante de 'Gran Hermano Vip' descubre la verdadera opinión de Aless Gibaja sobre su relación al contarle que se muda

Oriana Marzoli y Facundo González desvelan cuál ha sido su mayor crisis

Compartir







Oriana Marzoli regresa a su canal para compartir con dos personas muy importantes para ella algo que no puede seguir manteniendo en secreto. Tras contarle a su madre una impactante noticia que la deja completamente en shock , es el turno de Aless Gibaja. La exconcursante de ‘Gran Hermano Vip’ se arma de valor y le cuenta que se muda a Perú por Facundo González y él reacciona.

Oriana conoció a su actual pareja, Facundo González, en un reality en Chile. Ambos se han dedicado durante años a participar en programas y justo ahora, Facundo está en Perú por trabajo. La influencer sabía desde el principio que si continuaba su romance con Facu al acabar el reality, la cosa no iba a ser fácil. Aún así, no se esperaba que la distancia le resultara tán difícil y que echara tanto de menos a su novio. Es justo por este motivo por el que se muda a Perú y se lo cuenta a Aless para saber su opinión.

PUEDE INTERESARTE Oriana Marzoli y Facundo González se sinceran sobre su lado más íntimo

“Como Facu no puede venir, me voy a Perú a vivir”, comienza diciendo la influencer. Al otro lado del teléfono, Aless Gibaja se queda completamente en shock. “Que se venga él, no tú”, dice rápidamente. Su amigo no puede entender cómo con lo bien que le está yendo ahora en España, con muchos eventos y colaboraciones a la vista, ha decidido dejarlo todo atrás y empezar de cero en Perú.

Oriana Marzoli cree que Aless Gibaja no iría a visitarla a Perú y se molesta

PUEDE INTERESARTE Oriana Marzoli desvela la mayor manía de Facundo González

A Aless Gibaja está claro que la noticia de la mudanza no le ha hecho mucha gracia. A pesar de reiterar en varias ocasiones que le cae muy bien Facundo, el influencer no puede evitar pensar que su amiga se irá lejos de él. “Vosotros también podéis venir a verme”, le asegura Oriana. “Si claro, como si fuera a Valencia”, responde Aless. Ante la respuesta, la exconcursante de ‘Supervivientes’ se muestra molesta. “¿Me dejaría tirada allí?”, le pregunta seriamente a su amigo.

Oriana Marzoli tiene varias cosas que comunicar y no ha podido aguantar más. A Aless Gibaja le dice que abandona España por amor y este se queda shock. Oriana descubre si a su amigo le gusta realmente su relación con Facundo González y si cuenta con su apoyo incondicional. Por otro lado, Cristina, la madre de la influencer, se ve en un gran apuro después de que su hija le cuenta una impactante noticia ¡No te pierdas nada dándole al play!