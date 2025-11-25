Oriana Marzoli desvela si está dispuesta a tener un reencuentro con Tony Spina y Marta Peñate

Natalia Sette 25 NOV 2025 - 19:45h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' habla abiertamente sobre sus enfrentamientos con Tony Spina y Marta Peñate

Oriana Marzoli carga contra Tony Spina

Compartir







Oriana Marzoli llega pisando fuerte al plató de ‘En todas las salsas’. La exconcursante de ‘Gran Hermano VIP' se sienta de nuevo en el videopodcast para aclararlo todo sobre su vida profesional y personal. Como no podía ser de otra manera, los colaboradores no han perdido la oportunidad de preguntarle sobre la pareja con la que ha tenido más enfrentamientos televisivos : Tony Spina y Marta Peñate. Sincera como siempre, la influencer desvela si está dispuesta a reencontrarse con ellos.

Desde que Tony Spina puso rumbo a Honduras para enfrentarse a ‘Supervivientes’, los enfrentamientos entre Marta Peñate y Oriana han sido constantes. Cada vez que han coincidido en un plató de televisión, entre ellas saltaban chispas . Ahora que todo ha terminado, la exconcursante de ‘Gran Hermano VIP' se sincera sobre si le gustaría reencontrarse con ellos y hablar las cosas.

PUEDE INTERESARTE Oriana Marzoli tasa el anillo de pedida de Tony Spina y desvela su precio

Si por algo se caracteriza Oriana Marzoli es por su sinceridad a la hora de dar declaraciones, y esta vez no iba a ser menos. “¿Estarías dispuesta a reencontrarte con Tony Spina y Marta Peñate?”, le pregunta Chema. Ella no duda en dar una contundente respuesta: “Si quieres pelear, peleamos aquí”, asegura tajante la influencer. Oriana reitera una vez más que para ella esto es un trabajo, y por ello está dispuesta a hacer lo que sea.

Programa completo: Oriana Marzoli no entiende por qué Marta y Tony quieren continuar con la polémica

PUEDE INTERESARTE Oriana Marzoli cuenta cómo fue la pedida de Tony Spina

La influencer ha hablado claro sobre el tema. Tras responder tajante a la pregunta, Oriana recuerda que lo que hacen es trabajo y que no entiende por qué hay que llevar las polémicas fuera de un plató. “Que pesados con continuar una polémica fuera”, dice visiblemente molesta. Ella tiene claro que una vez llega a su casa, todo lo que pasa en el plató de televisión, ahí se queda.

Oriana Marzoli llega pisando fuerte el plató de ‘En todas las salsas’. La exconcursante de ‘Gran Hermano Vip’ viene dispuesta a contarlo todo y no callarse nada. Desde su papel como copresentadora de ‘El loco amor’ hasta sus planes de futuro con su novio Facundo González. Sin olvidarse por supuesto de sus conflictos con Tony Spina y Marta Peñate ¡No te pierdas sus declaraciones dándole play al video!