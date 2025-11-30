Así sería la casa que Sofía Suescun y Kiko Jiménez quieren adquirir en la costa

Carlos Otero 30 NOV 2025 - 18:00h.

La pareja anunció esta semana su intención de invertir en una segunda residencia cerca de la playa

La ganadora de 'Supervivientes' y de 'Gran Hermano' explica el importante cambio que planea junto a Kiko Jiménez

Compartir







Sofía Suescun y Kiko Jiménez podrían amplían patrimonio inmobiliario. La pareja sorprendía recientemente poniendo rumbo a la playa con la intención de desconectar y, según palabras de la propia ganadora de 'Supervivientes', "comprar una segunda residencia". Siguiendo el rastro digital de la mediática dupla, habrían puesto sus ojos en una promoción situada en el corazón de la costa alicantina. Profundizamos en sus posibles planes inversores.

"Cada vez valoro más la tranquilidad y el buen clima", reconoce la hija de Maite Galdeano, que ha prometido a sus seguidores que "irá actualizando" noticias sobre este ilusionante proyecto cuando se vaya materializando. "Ojalá esta foto marque un antes y un después", ha dicho Suescun en una especie de declaración de intenciones en referencia a otra fotografía de la construcción.

Al parecer, la famosa y mediática pareja estaría interesada en una lujosa villa vacacional erigida en la costera localidad de Finestrat. Las fotografías que han compartido en sus redes sociales remiten a una exclusiva promoción de viviendas que se encuentra en la última fase de construcción y que contaría con todo tipo de comodidades. Su fecha de entrega sería el próximo año.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Las obras que la pareja ha visitado podrían estar reservadas para una urbanización de villas exclusivas "diseñadas para quienes desean una conexión íntima con el entorno, disfrutando del confort, la privacidad y el diseño contemporáneo en su máxima expresión", explican desde la posible promotora. "Cada detalle ha sido cuidadosamente pensado para ofrecer una experiencia de exclusividad. Desde vistas privilegiadas hasta acabados de primer nivel", añaden.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Una vivienda no apta para todos los bolsillos

Los objetivos inmobiliarios y costeros de Kiko y Sofía serían de altísima gama. Hablamos de una casa que tendría 263 metros cuadrados, con hasta 410 metros de parcela y piscina privada. Tres dormitorios, tres baños y un concepto arquitectónico fluido entre interior y exterior que ronda el medio millón de euros en el mercado de la zona.

Las obras que la pareja ha compartido con su comunidad son prometedoras: podrían adquirir una propiedad con terraza panorámica, espacio para aparcar varios coches, sótano, patio inglés y posibilidad de personalizar todo tipo de detalles. Su ubicación también sería privilegiada: cerca de una magnífica playa de arena blanca y aguas cristalinas, y a pocos minutos de campos de golf. En el entorno también hay hoteles de lujo.

El municipio de Finestrat se encuentra en el corazón de la Costa Blanca. Es un pintoresco enclave costero y al mismo tiempo montañoso que combina el silencio de la naturaleza rocosa y verde de los altos picos de Puig Campana con la atracción cosmopolita de su Cala, un destino familiar y tranquilo. Está rodeado de importantes poblaciones como Alicante, Benidorm, Torrevieja, Elche, Altea o Calpe.

Un patrimonio envidiable

La inversión en ladrillo es una de las enseñanzas que Maite Galdeano ha transmitido a su hija pequeña. Desde que saltó a la fama hace 10 años, la joven ha invertido en varios inmuebles. El más importante: la mansión en la que vive junto a Kiko a las afueras de Madrid. La navarra también posee un ático en la capital.

Pero no quedan ahí las inversiones de Sofía, que en 2024 compró un coche de alta gama. Se trata de un Porsche Macan valorado en 80.000 euros y 100% eléctrico. "El anillo que todas queremos", escribió en redes para presentar su adquisición.