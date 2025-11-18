Sofía Suescun explica el importante cambio que planea junto a Kiko Jiménez: "Cada vez valoro más la tranquilidad"
La ganadora de 'GH' y 'Supervivientes' confiesa el verdadero motivo de su viaje con Kiko Jiménez a este lugar de playa
Sofía Suescun ha anunciado el importante cambio que planea junto a Kiko Jiménez. La ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes', de 29 años, acaba de sufrir otro tremendo varapalo por los descalificativos que le ha dedicado públicamente su madre, Maite Galdeano. Pero ella ha decidido continuar centrada en sí misma. Ahora, a través de Instagram, la influencer de Pamplona ha comunicado este proyecto que cambiará su forma de vida.
Hace algunos días, la que fuera participante de la primera edición de 'Supervivientes All Stars' se quejaba de la bajada de temperaturas de la capital. Poco después la veíamos haciendo las maletas y huyendo del frío y poniendo rumbo a un lugar de playa cuyo destino sigue siendo todo un misterio.
Ahora, con estas explicaciones que ha dado, sobre los planes que tiene junto a su pareja, se entiende que la creadora de contenido no haya desvelado su paradero. Y es que la creadora de contenido se ha sincerado sobre el verdadero motivo de este viaje. Por supuesto, huían de las gélidas temperaturas de Madrid y buscaban disfrutar de unos días de sol, pero había otra razón sobre la que han hablado ahora públicamente por primera vez.
Y es que, después del inconveniente que tuvieron con la casa que adquirieron en La Manga, en Murcia, (vivienda a la que se fue a vivir Maite Galdeano después del conflicto con su hija), y al haber terminado de poner a punto el piso que han comprado en Madrid para poner en alquiler, la pareja ha decidido volver a probar suerte en el sector inmobiliario. En esta ocasión, para su propio disfrute.
"El motivo de este viaje, además de desconectar, era también conocer una zona de playa porque me gustaría comprar una segunda residencia", ha explicado la que fuera ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes', lo que la hizo ganarse el título de 'reina de los realities'. "Cada vez valoro más la tranquilidad y el buen clima", ha reconocido la influencer, que le ha prometido a sus seguidores que "irá actualizando" cuando vuelvan.
Un comentario que ha repetido en la publicación que ha compartido en su muro de Instagram, donde, después de varias imágenes idílicas en la playa, disfrutando del buen tiempo con sus mascotas, de mágicos atardeceres y de comidas para el recuerdo, Sofía Suescun ha compartido una imagen que probablemente sea la más especial de todas: Kiko Jiménez frente a una casa en obras. "Ojalá esta foto marque un antes y un después", señala la influencer, en una especie de manifestación.