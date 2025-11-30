Bertín Osborne estaría atravesando su peor momento económico: Tiene una deuda con Hacienda de 865.601 euros

El lugar en el que "se esconde" Isabel Pantoja: "No es cierto que se haya mudado a República Dominicana"

Compartir







Bertín Osborne está en su peor momento. El cantante no solo se encuentra en una situación personal delicada después del nacimiento de su hijo en común con Gabriela Guillén, una paternidad que al famoso le costó asumir, sino que además en lo financiero estaría atravesando un momento complicado. Kike Calleja nos da todos los detalles en '¡Vaya Fama!'

Este viernes, Gabriella Guilén se sentaba en el plató de '¡De viernes!' para arremeter contra Bertín Osborne. Cansada de el poco interés y la nula implicación del cantante en la vida de su hijo, la modelo cargaba contra él y confesaba que desde el nacimiento de su pequeño, que acaba de cumplir 2 años, Bertín no se ha hecho cargo de nada: "No se ha llegado a ningún acuerdo y no ha pagado nada".

La deuda de Bertín Osborne con Hacienda: Debe 865.601 euros

Ante las declaraciones de la modelo, el equipo del programa investiga la complicada situación económica de Bertín. Sin ir más lejos, el cantante aparecía en el mes de junio en la famosa lista de Hacienda, donde se desvelaba que debía 865.601 euros. Una gran deuda que tendría muy agobiado a Bertín, quien para intentar solventar sus problemas financieros se habría visto avocado a aceptar varios proyectos más allá de la música para generar ingresos extras.

Kike Calleja sobre la situación económica de Bertín: "

El programa conecta en directo con Kike Calleja, que nos confirma los problemas económicos de Bertín Osborne: "Está en una situación bastante complicada. Le tiene bastante agobiado la situación que está viviendo a raíz con sus problemas con hacienda". Asimismo, el periodista nos comentaba el proyecto que estaría a punto de poner en marcha el cantante para encauzar este complicado momento económico:

"Con la ayuda de su amigo el turronero está haciendo ese proyecto para convertir la finca en un complejo hotelero. Va a hacer una serie de apartamentos para que pueda ir la gente ahí a dormir. Pero es algo que todavía es solo un proyecto, no se ha puesto en marcha. Su deseo es poder abrirlo el año que viene", comentaba Kike Calleja.

Además, el periodista explicaba cómo se encontraba actualmente Bertín: "Ahora mismo esta centrado en el tema musical y en la empresa de alimentos que tiene, que le está costando también sacarla adelante. Y eso le tiene muy agobiado respecto a luego poder hacer frente a toda la responsabilidad que tiene con el hijo que tiene con Gabriela. Lo que no quiere decir que, a pesar de que no pueda hacer frente a esa responsabilidad económica, no se preocupe por su hijo y no le llame o visite como dijo Gabriela", señalaba el periodista.