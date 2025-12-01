La hija de Paul Walker y Vin Diesel rinden homenaje al actor 12 años después de su muerte: "Te querré siempre"

El actor de 'Fast and Furious' falleció a los 40 años el 30 de noviembre de 2013 en un accidente de coche

La hija del actor y el protagonista de la saga le han dedicado un emotivo mensaje en sus redes sociales en el 12º aniversario de su muerte

El 30 de noviembre de 2013, Paul Walker perdió la vida a los 40 años en un accidente de coche en Santa Clarita, California. El actor de 'Fast and Furious' iba como pasajero en un Porsche Carrera GT, conducido por su amigo Roger Rodas. El vehículo se estrelló contra un poste de luz y varios árboles, y se incendió. Ambos murieron en el acto.

La única hija de Walker, Meadow Walker, se quedó sin padre con apenas 15 años, y ahora, la joven ha querido rendirle un sentido homenaje a través de las redes sociales.

La modelo y actriz estadounidense ha compartido una serie de fotografías junto a su progenitor acompañadas del siguiente mensaje: "12 años sin ti... Te querré siempre".

En las imágenes, Paul aparece arrodillado ante una joven Meadow, celebrando un cumpleaños y soplando las velas juntos.

La publicación no ha tardado en generar una ola de apoyo por parte de sus seguidores, que han inundado el post con mensajes como "Te mando mucho amor", "Él estaría tan orgulloso de ti", "Siempre está cuidando de ti", "Te queremos".

El mensaje de Vin Diesel

Ella no ha sido la única que ha querido recordar al difunto actor en una fecha tan señalada como en la del 12 aniversario de su fallecimiento. También Vin Diesel, íntimo amigo y compañero de reparto de Walker.

Ese mismo día, Diesel compartió en Instagram dos fotografías antiguas de ambos en un set de rodaje. Junto a las instantáneas, ha escrito: "12 años… No pasa un día… te extraño".

En la otra publicación ha añadido: "El universo sigue poniendo ángeles en mi camino. Sé que eres parte de eso… una hermandad eterna. Te amaré por siempre".

El protagonista de la popular saga siempre ha tenido muy presente a Walker y ha aprovechado cada ocasión para rendirle homenaje.

Ha sido, en parte, gracias a él, que la hija de Paul ha podido conocer más detalles sobre quién y cómo era su progenitor. De hecho, fue el propio Diesel quien ejerció como su padrino y la acompañó hasta el altar cuando contrajo matrimonio con Louis Thornton-Allan en 2021.

Por su parte, Meadow, con el objetivo de mantener vivo el legado de su padre, creó en 2015 una fundación con el nombre de Paul Walker para investigar los océanos. "Paul Walker vivió una vida llena de corazón y carácter. Sus actos de bondad tuvieron un impacto que trascendió su edad. Esta fundación es una luz perdurable del espíritu único de Paul. Liderada por Meadow Walker, la fundación espera formar personas mejor preparadas y preparadas para afrontar los desafíos del futuro", sostienen desde la web.