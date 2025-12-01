Lorena Romera 01 DIC 2025 - 08:00h.

El exconcursante de 'Supervivientes' aclara el tipo de relación que tiene con su ex tras hablarse de una nueva oportunidad

Lucía Sánchez comparte un vídeo con Manuel González y dispara los rumores de reconciliación

Compartir







Manuel González se ha sincerado sobre su relación con Lucía Sánchez después de que les hayan pillado juntos. La expareja, que rompieron durante su participación en la tercera edición de 'La isla de las tentaciones', ha dejado de esconderse a raíz de las informaciones que han hecho saltar los rumores de reconciliación entre ellos.

Hace apenas unos días, era la propia Lucía la que compartía a través de su perfil de Instagram unas imágenes con las que confirmaba que entre ellos ha dejado de haber rencor. Es más, en el vídeo que publicaba se les veía viajando juntos hasta Mediaset -ya que trabajan juntos en los debates de 'La isla de las tentaciones'-.

Y no solo eso. Se nota que los que un día fueran pareja están encantados con pasar tiempo el uno con el otro, pues ya en las instalaciones, aprovechan para cenar juntos y ponerse al día. Unos ratitos de confidencias que no hacen otra cosa que seguir alimentando las teorías de que este acercamiento podría dar pie a una nueva oportunidad entre ellos.

PUEDE INTERESARTE Gabriella se reencuentra con Manuel González y lanza una acusación contra él y su hermana

Canal de Whatsapp de Telecinco

Por lo que se ve, al menos en el plano de la amistad ya es un hecho. Algo a lo que la ganadora de 'GH DÚO' hace algún tiempo se negaba en rotundo después de sentirse "traicionada" por su exapareja. Ahora, ha decidido enterrar el hacha de guerra y empezar de cero con el. Tanto es así, que ya el gaditano se ha animado a hablar públicamente sobre su relación con la ex de Isaac Torres.

Como cabía esperar, en un preguntas y respuestas, sus seguidores no han perdido la oportunidad de preguntarle por esta reconciliación. Un asunto que el exconcursante de 'Supervivientes' no ha esquivado. Más bien todo lo contrario, ya que ha sido él quien ha sacado a relucir a la gaditana a la primera de cambio. "¿Última chica con la que has desayunado, almorzado o cenado?", le pregunta un curioso.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"La última chica con la que desayuné fue Lucía", ha reconocido el creador de contenido, demostrando que no tiene problema a la hora de hablar de la relación con su expareja. Eso sí, rápidamente se ha encargado de aclarar la naturaleza del nexo que hay entre ellos. "Pero tranquilos, que solo compartimos el café porque el azúcar se había acabado. ¡No penséis mal!", ha comentado el andaluz.

Pero por si todo esto no fuera suficiente prueba de la buena sintonía en la que están ahora mismo, tras volver a coincidir en los debates de 'La isla de las tentaciones', Manuel González le ha dejado un mensaje público a Lucía Sánchez en una de sus últimas publicaciones, donde podemos verles compartir momentos. “Regulero… Me esperaba algo mejor”, le dice en clave de humor.