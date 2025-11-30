Manuel González se sincera sobre su exnovia Lucía Sánchez después de los rumores de su reconciliación entre ellos

Lucía Sánchez y Manuel González fueron una de las parejas protagonistas de 'La isla de las tentaciones 6', dejándonos frases icónicas como "Manuel, la manita relaja", y aunque la, ahora, expareja no abandonó el programa de la mano, sino que por el contrario protagonizaron algunos de los mayores conflictos de su edición, lo cierto es que en las últimas semanas semanas se les ha podido ver compartiendo mucho tiempo juntos. ¿Han retomado su relación? Manuel contesta en '¡Vaya Fama!'

Hace una semana, Manuel González hacia saltar todas las alarmas publicando una fotografía con su exnovia Lucía Sánchez en sus redes sociales en la grabación de 'El Debate de las Tentaciones' donde ambos son colaboradores. En el post, el influencer escribía: "Porque fuimos, somos y seremos la mejor pareja del programa". Unas palabras que sumadas a los numerosos vídeos que la expareja está compartiendo juntos, disparaban los rumores de reconciliación.

Manuel González se sincera sobre sus sentimientos hacia Lucía Sánchez

Viajes, comidas, bromas... La expareja se muestra en sus redes con una gran complicidad que hasta hace unos meses atrás parecía impensable. ¿Qué esta pasando entre ellos? Manuel González habla para nuestro programa y nos cuenta, en exclusiva, en qué punto se encuentra su relación con Lucía Sánchez.

"Desde hace tres o cuatro semanas compartimos trabajo como colaboradores en 'La isla de las tentaciones'. Si que es verdad que, picha, uno no manda en lo que sintió en aquel momento ni en lo que pueda llegar a sentir ahora. El cariño está y yo creo que es por parte mía y por parte de ella porque eso se nota", comenzaba diciendo el influencer para después confesar que no cerraba las puertas a una reconciliación con su exnovia:

"Yo, por ejemplo, voy con ella a cualquier lado o estamos sentados juntos o voy hablando con ella y, sinceramente, a mi se me remueve mucho y se me olvida todo lo que ha pasado malo". Incluso, llegaba a revelar si se imaginaba un futuro a su lado: "Yo tengo un primo que se llevó seis años con su novia, lo dejaron. Ella hizo su vida por un lado, se casó. Él hizo su vida, se casó. Y a los pocos de años se volvieron a reencontrar y, a día de hoy, tienen un niño. La vida da muchas vueltas. El camino es largo. Te puede entrar sed en algún momento".

Las bonitas palabras de Manuel González sobre Lucía Sánchez

Es más, Manuel González aprovechaba su intervención en el programa para dedicarle unas bonitas palabras a su exnovia, asegurando que de todas sus exparejas ella es la mejor: "A día de hoy le tengo mucho cariño, la respeto mucho y, sobre todo, quiero serle leal. Con el paso del tiempo y con todas las chavalas que han pasado por mi vida a lo largo de estos cinco años, me he dado cuenta de que ninguna merecía tanto la pena como ella", revelaba.