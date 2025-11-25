Natalia Sette 25 NOV 2025 - 19:15h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' abre su corazón y muestra su arrepentimiento por todo el daño que le hizo a Lucía Sánchez

Manuel González y Lucía Sánchez han sido pillados juntos. Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ parece que están más cerca que nunca desde su polémica separación. Tras su ruptura con Gabriella Hahlingag , Manuel parece que ha reflexionado mucho sobre su relación con Lucía. Ahora, habla con un colaborador de ‘En todas las salsas’ y aclara en qué punto está con la gaditana.

La ruptura de Manuel y Lucía Sánchez fue una de las más sonadas de la televisión. El gaditano le fue infiel con dos tentadoras en la tercera edición de ‘La isla de las tentaciones’ y dejó a Lucía completamente destrozada. Aunque ambos han seguido su camino por separado, parece que la ruptura con Gabriella y los rumores de infidelidad , han removido a Manuel. El influencer subía hace unos días unas bonitas palabras sobre Lucía y se abría en canal ante todos sus seguidores.

“Le pregunté a Manuel por este tema”. comienza anunciando Sergio Ojer. El colaborador quiso saber si fue él realmente quién escribió ese texto tan bonito y por qué ahora. “Lo escribí yo y lo hice desde el corazón”, le respondió tajante el exconcursante de ‘Gran Hermano DÚO’. El influencer sigue sincerándose con Sergio y abre su corazón. “Los hombres somos tan imbéciles que nos damos cuenta de lo que perdemos cuando ya ha pasado todo”, admite honesto.

A raíz de los rumores de infidelidad por parte de Gabriella, Manuel ha podido sentirse muy identificado con Lucía. Ya ha dicho en varias ocasiones que nunca quiso causarle ningún daño pero ahora, por primera vez, se muestra realmente arrepentido de lo que hizo. “Si diese marcha atrás, ni Fiama ni Sthefany ni nadie”, reconoce recordando a las tentadoras con las que le fue desleal a Lucía. “Habría cuidado lo que tenía en aquel entonces”, asegura sobre su relación con la gaditana ¿Qué opinará Lucía de todo esto?

En este programa de ‘En todas las salsas’ se comentan los últimos salseos de la semana. Tras muchos rumores sobre qué tipo de relación tenían Lucía y Manuel al ser pillados juntos, el exconcursante de ‘Supervivientes’ ha querido aclararlo. Más honesto que nunca, Manuel reconoce que las palabras dedicadas a Lucía le salieron del corazón y que se arrepiente enormemente de haberle fallado hace años ¡No te pierdas nada dándole play al programa completo!