José María Almoguera será operado en los próximos días ante un contratiempo que ha vivido ligado a la enfermedad de corazón que padece desde que tiene 23 años. El nieto de María Teresa Campos pasará por quirófano para cambiarse el marcapasos que le acompaña ante los problemas cardíacos que arrastra. Así lo ha informado en directo la colaboradora de 'El tiempo justo' Leticia Requejo.

Será operado para cambiarse el marcapasos que porta desde hace 12 años

"Había que cambiar de forma urgente el marcapasos y había que intervenirle a máxima velocidad", reporta. El hijo de Carmen Borrego fue diagnosticado de una enfermedad que afecta a su ritmo cardíaco. Hace 12 años decidieron que debía vivir con un marcapasos, ya que si no es controlada la dolencia puede padecer arritmias o incluso "descompensación" del corazón, tal y como especifica Requejo.

El clan Campos se muestra "preocupado" por la operación a la que se enfrentará Almoguera en los próximos días. Siempre citando las fuentes que maneja la colaboradora, el exgranhermano recibió hace una semana la llamada de la Fundación Jiménez Díaz para controlar su enfermedad después de que notase "fallos" en el marcapasos. "Está dando anomalías", comparte.

José María Almoguera espera la llamada del centro para saber cuándo tendrá que pasar por quirófano. Como decimos, mientras tanto en tu entorno "están preocupados" por la "gravedad" y "delicadeza" de la intervención. Durante una entrevista en el programa '¡De viernes!', Almoguera se abrió al contar lo que le supuso la llegada del marcapasos a su vida.

"Si me dan un golpe en el desfibrador, no me hace gracia", aseguró. La operación no está exenta de riesgos. Su madre, Carmen Borrego, ha preferido no dar declaraciones ante este contratiempo de salud que ha sorprendido en su familia.