Miguel Salazar Madrid, 01 DIC 2025 - 17:18h.

Un cacharrito viral en redes que simula el movimiento de la Virgen del Rocío ha generado la indignación de muchos

Exclusiva | El pastor de la iglesia evangelista de la charla viral de Dani Alves habla en ‘Fiesta’: "Está convertido"

Compartir







La polémica está servida tras hacerse viral en redes un cacharrito que simula la procesión de la Virgen del Rocío. En unas imágenes que hemos visto en 'El tiempo justo', observamos una atracción de feria para los más pequeños donde estos pueden sentir lo que siente la patrona cuando es llevada por Almonte generando el fervor de los más fieles.

Polonia Castellanos, la portavoz de Abogados Cristianos, ha compartido su indignación ante la atracción que es considerada por unos como una ofensa y por otros como una propuesta lúdica. "Me parece ofensivo, me parece de muy mal gusto e innecesario", asegura como podemos ver en el vídeo que acompaña a esta noticia. Desde la asociación niegan que vayan a iniciar acciones legales contra la 'performance', pero se muestran enfadados por lo que valoran como "falta de respeto".

Así justifica el artista de la 'performance' su creación

"Lo cierto es que esto, en comparación con otros ataques que recibimos no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con una declaración el próximo día 12 de una señora que se sube al altar de una iglesia consagrada y se masturba con un crucifijo", asegura. "Como tenemos tanto trabajo por tantos ataques, a esto no merece poner acciones legales", justifica Castellanos.

Joaquín Prat informa en directo de lo que piensa el artista que ha creado el cacharrito. Según explica, este cree que el cacharrito se encuadra en el contexto de los 50 años de la llegada de la democracia y la libertad a nuestro país. Polonia Castellanos no da crédito ante tal motivo. "Que tiene que ver la Virgen del Rocío con 50 años, con la lucha social... por un lado está la religión, los católico, la fe. Que nos dejen en paz, que nos dejen tranquilos", pide en el programa de Telecinco.

Polonia Castellanos comparte que "el hartazgo" de los cristianos "es importante". "Empezamos a estar cansados los católicos de ser el blanco de todas las burlas", lamenta.