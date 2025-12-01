El problema de salud al que se ha enfrentado Cayetano Martínez de Irujo tras su boda con Bárbara Mirjan

El jinete se sometió a una operación antes de su enlace nupcial con Mirjan, y días después esa intervención le ha pasado factura

Apenas unas semanas antes de su enlace con Bárbara Mirjan, Cayetano Martínez de Irujo se sometió a una intervención por una hernia discal. La operación fue un éxito y, gracias a su recuperación, el aristócrata y su pareja pudieron celebrar sin inconvenientes su boda el pasado 4 de octubre de 2025 en su finca familiar.

Sin embargo, los días posteriores al 'sí, quiero' el hijo de la duquesa de Alba sufrió un inesperado revés. Lo que en principio parecía una recuperación normal derivó en un fuerte dolor de espalda.

Tal y como ha confirmado ahora el propio Cayetano a la revista '¡Hola!', ha padecido "unos dolores inhumanos" como consecuencia de una infección tras la operación. Esa complicación trastocó por completo sus planes tras la boda y, en concreto, su luna de miel.

Según ha informado el jinete a la cabecera rosa, la gravedad de la infección le ha obligado a suspender compromisos importantes: entre ellos, la tradicional misa anual que organiza en memoria de su madre, una cita familiar que consideraba ineludible. Sin embargo, la debía retrasar "por una causa mayor": su salud.

Durante estos días, Martínez de Irujo ha confesado sentirse no solo agotado físicamente, sino también afectado emocionalmente. De acuerdo a sus palabras, los últimos meses han sido "muy duros", y ha aseverado: "Esta ha sido mi luna de miel…".

La recuperación de Cayetano Martínez de Irujo

Tras recibir un cambio de tratamiento y mantenerse en reposo absoluto, los médicos han observado una ligera mejoría en su estado. Los dolores, aunque ha admitido que todavía siguen presentes, se han reducido, y él mismo se ha mostrado esperanzado.

Aunque la recuperación aún no es total, Cayetano ha insistido en que necesita "unos días más" de calma antes de retomar su rutina habitual. Su prioridad ahora es recuperarse, cuidar su salud y, cuando esté en condiciones, honrar la memoria de su progenitora con la misa pendiente.

Este contratiempo recuerda que, tras años de problemas de salud -y varias operaciones tanto en la espalda como sus antiguos problemas intestinales-, la salud del hermano de Eugenia Martínez de Irujo sigue siendo delicada.

"Ya no es todo lo que he pasado a nivel físico. Psicológicamente, todo esto me ha afectado bastante… Llevo catorce operaciones en los últimos ocho años y ha sido muy duro", ha sentenciado.